تکذیب آمارهای اعلامی درباره بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی در خصوص آمار اعلام شده درباره عدم برگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی اعلام کرد: حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست. بدیهی است موضوع عدم بازگشت ارز و رفع تعهدات، همواره توسط کارگروه بازگشت ارز صادرات، پیگیری و بر اساس قانون به مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود.