۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

افتتاح مدرسه خیرساز برکت امام حسن مجتبی (ع) در سرخه

سرخه - آیین افتتاح مدرسه خیرساز برکت امام حسن مجتبی (ع) در روستای مومن‌آباد سرخه، با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح مدرسه خیرساز برکت امام حسن مجتبی (ع) در روستای مومن‌آباد سرخه همزمان با پیش از ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

مدیرکل آمورش و پرورش استان سمنان در این مراسم ضمن اشاره به افتتاح همزمان چند مدرسه دیگر در سمنان بیان کرد: امروز شاهد بهره‌برداری همزمان از ۱۸ پروژه آموزشی در یکی از روستاهای استان هستیم که نشان از عزم جدی دولت و خیّران برای توسعه عدالت آموزشی دارد.

قاسم شریفی حضور و همراهی بی‌دریغ مردم، خیّران و مسئولان را عامل اصلی موفقیت‌های استان در عرصه آموزش دانست و ابراز کرد: همراهی خیران در مدرسه سازی به خصوص در روستاهای استان ستودنی است.

وی افزود: مدرسه شش کلاسه خیرساز برکت امام حسن مجتبی (ع) در روستای مومن‌آباد شهرستان سرخه با مشارکت بنیاد برکت، یک خیّر و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان احداث شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: ساخت و افتتاح این مدرسه گامی مهم در راستای توسعه عدالت آموزشی و تقویت زیرساخت‌های تحصیلی در مناطق روستایی استان محسوب می‌شود.

