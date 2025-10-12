مرتضی بابایی: مشارکت مردم برای ساخت مدرسه نماد همبستگی است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی پیش از ظهر یکشنبه در آیین افتتاح یک مدرسه خیرساز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدای صدر اسلام، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، شهدای سلامت و امنیت، دانشمندان هسته‌ای و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با آرزوی طول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری و توفیقات روزافزون برای رئیس‌جمهور محترم، دکتر پزشکیان و دولت وفاق مردمی، از تلاش‌های ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز در این شهرستان قدردانی کرد.

فرماندار میاندورود با بیان اینکه مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش می‌گذرد، اظهار داشت: توجه به تعلیم و تربیت، پایه‌گذار آینده‌ای روشن برای ایران اسلامی خواهد بود و بی‌تردید هرگونه سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری برای آینده کشور محسوب می‌شود.

وی با تقدیر از بانی اصلی ساخت این مدرسه، تأکید کرد: حضور مدیران و مسئولان استانی در این مراسم، بیانگر اهمیت جایگاه آموزش و قدردانی از نقش خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی است. مشارکت‌های مردمی که در نقاط مختلف شهرستان میاندورود جریان دارد، مایه مباهات است و نشانه‌ای از روحیه همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی مردم این دیار به‌شمار می‌رود.

بابایی با اشاره به اینکه ساخت مدرسه نباید به‌عنوان هزینه تلقی شود، گفت: این اقدام یک سرمایه‌گذاری مؤثر برای ساخت آینده‌ای بهتر برای فرزندان این سرزمین است. آینده کشور در دستان دانش‌آموزانی است که امروز در این مدارس تحصیل می‌کنند و از دل همین نسل، متخصصان، مخترعان، مهندسان، پزشکان و مدیرانی برخواهند خاست که در مسیر توسعه ایران نقش‌آفرین خواهند بود.

وی تصریح کرد: وظیفه ما مسئولان این است که بستر لازم برای رشد، نوآوری و شکوفایی استعدادها را در این منطقه فراهم کنیم. سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش، به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، گامی مهم در جهت عدالت آموزشی و توسعه متوازن است.