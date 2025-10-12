به گزارش خبرنگار مهر، فریدون کلبادی پیش ازظهر یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه خیرساز در میاندورود با اشاره به ابعاد گسترده طرح توسعه فضاهای آموزشی در استان گفت: در مازندران به همت استاندار و همراهی مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان و شهرستان‌ها، تاکنون بیش از ۱۳۰ پروژه آموزشی در قالب ۷۰۰ کلاس درس نشان‌گذاری شده است.

وی افزود: در روزهای آغازین مهرماه، قریب به ۳۰ پروژه آموزشی در سطح استان به بهره‌برداری رسید و روز شنبه نیز در شهرستان چالوس چندین پروژه دیگر افتتاح خواهد شد. بخشی از این طرح‌ها تا بهمن‌ماه و بخش دیگر تا پایان سال تحصیلی به بهره‌برداری خواهند رسید.

کلبادی با تأکید بر اهمیت نقش مردم در ساخت مدارس اظهار داشت: بسیاری از روستاهای استان مازندران با همت اهالی، از مرحله کلنگ‌زنی تا بهره‌برداری، خود اقدام به ساخت فضاهای آموزشی کرده‌اند. این نگاه مردمی و خیرخواهانه، نشان‌دهنده رشد فرهنگی و درک عمیق جامعه نسبت به اهمیت آموزش است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران تأکید کرد: ما امروز تنها یک ساختمان را افتتاح نمی‌کنیم، بلکه فضایی را به بهره‌برداری می‌رسانیم که هر روز صبح در آن قرآن تلاوت می‌شود، پرچم جمهوری اسلامی برافراشته می‌شود و دانش‌آموزان در مسیر علم، دین، اخلاق و مهارت‌های زندگی گام برمی‌دارند.

کلبادی با اشاره به حمایت‌های چشمگیر خیرین مدرسه‌ساز کشور گفت: سال گذشته بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان (همت) از سوی خیرین در بخش مدرسه‌سازی هزینه شد و طبق اعلام رئیس مجمع خیرین کشور، این رقم در سال جاری به بیش از ۲۵ همت خواهد رسید.

وی افزود: تاکنون بیش از ۱۲ همت از سوی خیرین جذب شده و پروژه‌های متعددی در سراسر کشور در حال اجرا هستند که نشان می‌دهد مردم به‌درستی مسیر توسعه را از دل مدرسه و آموزش می‌دانند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: اگر بتوانیم فرزندان آگاه، با مهارت و مسئولیت‌پذیر تربیت کنیم، آینده کشور روشن‌تر از امروز خواهد بود. همان‌طور که زندگی امروز ما از نسل قبل بهتر شده، بی‌تردید آینده فرزندان‌مان نیز از ما بهتر خواهد بود، به شرط آنکه آموزش را جدی بگیریم.