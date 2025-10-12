پویش ملی سلامت دهان و دندان در مدارس گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه یوسفی صبح یکشنبه در حاشیه افتتاحیه پویش سلامت دهان و دندان اظهار کرد: این طرح با همکاری مدیریت آموزش و پرورش و شبکه بهداشت و درمان شهرستان با هدف نهادینه سازی عادات صحیح بهداشتی بویژه در زمینه دهان و دندان در بین دانشآموزان به صورت نمادین در دبستان شاهد حضرت رقیه (س) آغاز شد.
معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: در این پویش ملی، دانشآموزان مقطع ابتدایی با دیدن آموزشهای لازم درباره اهمیت دندان دائمی شماره شش که در سن ششسالگی رویش مییابد، با روشهای مختلف جلوگیری از پوسیدگی زودرس دندانها آشنا میشوند.
یوسفی با اشاره به تهدید سلامت افراد به دلیل مصرف مواد غذایی ناسالم مانند غذاهای شیمیایی و آلودگی هوا گفت: ضروری است برنامههای منسجم البته متنوعی برای پیشگیری از بیماریها و ارتقای سلامت دانشآموزان در دستور کار قرار گیرد.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش گناوه افزود: در این طرح اقدامات مهمی از جمله فلوراید تراپی و مراقبت ویژه از دندان ششم انجام میشود.
وی همچنین تأکید کرد: آموزش و ترویج روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان، یادگیری رفتارهای صحیح بهداشتی به ویژه در دانشآموزان مقطع ابتدایی در پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان، از جمله اهداف اصلی اجرای این پویش ملی است.
یوسفی در ادامه افزود: این طرح ملی با هدف ارتقای سطح آگاهی دانشآموزان درباره سلامت دهان و دندان تا پایان سال تحصیلی در مدارس شهرستان گناوه ادامه خواهد داشت.
اجرای برنامههای شاد و مفرح با موضوع سلامت دهان و دندان توسط دانش آموزان و معلمان دبستان و همچنین انجام عمل وارنیش فلوراید تراپی از دیگر بخشهای این مراسم بود.
