صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای بین المللی تهران به استانداری واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه صنعت نمایشگاهی با حضور در رویدادهای بین المللی داخلی جهت رسیدن به اهداف تجاری و ثبات در تحارت الزامی است.

معاون استاندار تهران گفت: کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان با مطالعه و برنامه ریزی دقیق وصدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌های بین المللی و تخصصی بستر توسعه صادرات غیر نفتی و تنوع بخشی به بازار هدف را فراهم سازد.

وی افزود: استفاده از تجربیات شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی و شناخت چالش‌های پیش رو می‌تواند بستر ارائه خدمات بهتر و توسعه این صنعت را تسریع و تسهیل نماید.

عسگری معرفی دستاوردهاو تولیدات صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات بازرگانی از طریق برپایی غرفه نمایشکاهی در داخل و خارج از کشور را یاد آور شد وگفت: همکاری با اتحادیه نمایشگاه‌های بین‌المللی از مبادی ذیربط و پذیرش عضویت آنان، شرکت در سمینارها وکنفرانسهای مربوطه الزامی است.

معاون استانداری تهران گفت: با بررسی سوابق ونحوه ارایه خدمات در این صنعت، بهسازی و استاندارد سازی خدمات و فعالیت‌های نمایشگاهی ضروری است وی یا داور شد تقویت پاسخگویی به نیاز مجریان، مشارکت کنندگان و بازدیدکنندکان همچنین افزایش تعاملات بین المللی، بهره گیری از فنآوری روز دنیا، استفاده از طرح‌های تجاری کار آزموده، استفاده از ظرفیت و پتانسیل مسولین اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور همچنین سفارتخانه‌های داخلی و رایزنان بازرگانی برای تقویت این صنعت را خاطر نشان کرد

عسکری در خاتمه گفت: کمیته ذیل کارگروه در استان با برگزاری نشستهای تخصصی با فعالین صنعت نمایشگاهی در تهران و کشور و استفاده از ظرفیت متخصصین، ضمن بررسی پروسه صدور مجوز برپایی رویداد داخلی و خارجی و زمینه تقویت این صنعت را تسهیل نماید.