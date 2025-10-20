  1. استانها
۲۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۳۹

عسگری: ظرفیت ۲۰ میلیونی جمعیت تهران فرصتی بزرگ برای توسعه گردشگری

تهران- معاون امور اقتصادی استاندار تهران گفت: با احتساب جمعیت شناور، استان تهران حدود ۲۰ میلیون نفر جمعیت دارد که این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه گردشگری باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت‌الله عسگری، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست بررسی ظرفیت‌های گردشگری استان تهران اظهار داشت: علیرغم اقدامات و برنامه‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه گردشگری انجام شده، هنوز در آغاز پروژه‌های بزرگ با برخی نارسایی‌ها و محدودیت‌ها مواجه هستیم.

وی با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه اکسپو در تهران افزود: در جریان این نمایشگاه مشخص شد که در زمینه پشتیبانی، زیرساخت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های استانی نظیر اصفهان با کمبودهایی روبه‌رو هستیم که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت گیرد.

عسگری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از طرح‌های گردشگری استان در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و برخی از آنها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند، اما تأمین مالی و رفع دغدغه فعالان این حوزه می‌تواند موجب یک جهش اساسی در توسعه گردشگری استان تهران شود.

معاون امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: این نشست حاصل خرد جمعی و همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با مجموعه استانداری تهران است و امید می‌رود با استمرار این تعامل، مسیر تقویت صنعت گردشگری و رونق اقتصادی پایتخت هموارتر شود.

