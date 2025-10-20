عسگری: ظرفیت ۲۰ میلیونی جمعیت تهران فرصتی بزرگ برای توسعه گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست بررسی ظرفیتهای گردشگری استان تهران اظهار داشت: علیرغم اقدامات و برنامههایی که در سالهای گذشته در حوزه گردشگری انجام شده، هنوز در آغاز پروژههای بزرگ با برخی نارساییها و محدودیتها مواجه هستیم.
وی با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه اکسپو در تهران افزود: در جریان این نمایشگاه مشخص شد که در زمینه پشتیبانی، زیرساختها و استفاده از ظرفیتهای استانی نظیر اصفهان با کمبودهایی روبهرو هستیم که باید برای رفع آنها برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
عسگری ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از طرحهای گردشگری استان در مراحل مختلف اجرا قرار دارند و برخی از آنها از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردارند، اما تأمین مالی و رفع دغدغه فعالان این حوزه میتواند موجب یک جهش اساسی در توسعه گردشگری استان تهران شود.
معاون امور اقتصادی استاندار تهران در پایان خاطرنشان کرد: این نشست حاصل خرد جمعی و همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با مجموعه استانداری تهران است و امید میرود با استمرار این تعامل، مسیر تقویت صنعت گردشگری و رونق اقتصادی پایتخت هموارتر شود.
نظر شما