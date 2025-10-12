فراخوان سومین دوره «جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌فراخوان سومین دوره «جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان» در آیین رونمایی از پوستر این دوره منتشر شد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، محورهای اصلی فراخوان در دو بخش «شهادت در گلستان هفتم» و «نقش فرقه‌های ضاله(خصوصا صوفیه منتسب به گنابادی و بهاییت) در حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابله با ایران» تعیین شده است. آخرین مهلت ارسال آثار یکم اسفندماه ۱۴۰۴، همزمان با سالروز شهادت شهید محمدحسین حدادیان و آیین اختتامیه جایزه ادبی در تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

جوایز سومین دوره جایزه شهید محمدحسین حدادیان به شرح زیر است:

نفر اول در هر موضوع ۱۲ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس

نفر دوم۱۰ میلیون همراه لوح تقدیر و تندیس

نفر سوم۸ میلیون همراه لوح تقدیر و تندیس

۱۰ نفر برتر لوح تقدیر

کتاب «گلستان هفتم» که در سال گذشته و همزمان با اختتامیه دومین دوره این جایزه در انتشارات به‌نشر به چاپ رسید، شامل ۲۲ داستان برگزیده نخستین دوره دو سالانه جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان است که توسط جمعی از نویسندگان با موضوعات کمتر پرداخته شده از «فرقه‌های ضاله و عقاید انحرافی» به رشته تحریر درآمده است.

به گفته دبیرخانه جایزه، امسال هم آثار برگزیده دو دوره اخیر در مجموعه داستانی چاپ خواهند شد.

قالب آثار ارسالی در بخش داستان کوتاه مشخص شده است و محدودیتی در تعداد ارسال آثار وجود ندارد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با قلم B Nazanin ۱۴ در قالب فایل Word به نشانی الکترونیکی دبیرخانه به آدرس ja.shahidhadadiyan@gmail.com یا از طریق صفحات رسمی دبیرخانه در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام ارسال کرده و تأییدیه دریافت کنند. همچنین شماره تماس ۰۹۱۹۲۷۰۰۴۸۰ برای ارتباط مستقیم با دبیرخانه اعلام شده است.

جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان یک رویداد فرهنگی خصوصی و نذر فرهنگی خانواده این شهید است که با هدف گرامیداشت یاد و آرمان‌های او برگزار می‌شود.