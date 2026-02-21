مهلت ارسال آثار به سومین جایزه ادبی شهید حدادیان تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه سومین دوره جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان اعلام می‌دارد. با توجه به استقبال نویسندگان و درخواست تمدید مهلت ارسال آثار، با در نظر گرفتن تعطیلات پایان سال و نوروز آخرین فرصت برای ارسال آثار پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ خواهد بود. خاطر نشان می‌شود که محدودیتی برای نویسندگان در تعداد آثار ارسالی برای هر دو موضوع فراخوان وجود ندارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، محورهای اصلی فراخوان در دو بخش «شهادت در گلستان هفتم» و «نقش فرقه‌های ضاله(خصوصا صوفیه منتسب به گنابادی و بهاییت) در حمایت از رژیم صهیونیستی در مقابله با ایران» تعیین شده است. آیین اختتامیه جایزه ادبی در تیر ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

جوایز سومین دوره جایزه شهید محمدحسین حدادیان به شرح زیر است:

نفر اول در هر موضوع ۱۲ میلیون تومان به همراه لوح تقدیر و تندیس

نفر دوم۱۰ میلیون همراه لوح تقدیر و تندیس

نفر سوم۸ میلیون همراه لوح تقدیر و تندیس

۱۰ نفر برتر لوح تقدیر.

امسال هم آثار برگزیده دو دوره اخیر در مجموعه داستانی چاپ خواهند شد.

قالب آثار ارسالی در بخش داستان کوتاه مشخص شده است و محدودیتی در تعداد ارسال آثار وجود ندارد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را با قلم B Nazanin ۱۴ در قالب فایل Word به نشانی الکترونیکی دبیرخانه به آدرس ja.shahidhadadiyan@gmail.com یا از طریق صفحات رسمی دبیرخانه در پیام‌رسان‌های ایتا و تلگرام ارسال کرده و تأییدیه دریافت کنند. همچنین شماره تماس ۰۹۱۹۲۷۰۰۴۸۰ برای ارتباط مستقیم با دبیرخانه اعلام شده است.

جایزه ادبی شهید محمدحسین حدادیان یک رویداد فرهنگی خصوصی و نذر فرهنگی خانواده این شهید است که با هدف گرامیداشت یاد و آرمان‌های او برگزار می‌شود.