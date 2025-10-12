  1. جامعه
تدوین برنامه جامع اقدام مشترک دو وزارتخانه میراث و نیرو

تدوین برنامه جامع اقدام مشترک دو وزارتخانه میراث و نیرو

مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از تدوین برنامه جامع اقدامات مشترک این وزارتخانه با وزارت نیرو به‌منظور توسعه گردشگری آبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تجری در جلسه‌ای که با حضور معاونین سرمایه‌گذاری و گردشگری استان‌ها برگزار شد، گفت: جهت تسهیل، رفع موانع و مشکلات، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری و تفریحی در حاشیه سدها و منابع آبی، برنامه‌ای جامع و هماهنگ با وزارت نیرو تهیه می‌شود.

وی افزود: این برنامه، مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات برای تسهیل در صدور مجوزهای مورد نیاز، تسریع در واگذاری زمین و عقد قرارداد با متقاضیان، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی جهت پاسخگویی به استعلام‌ها، و نیز تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری مشترک مابین دو وزارتخانه خواهد بود.

تجری همچنین اظهار داشت: صدور موافقت اصولی بی‌نام برای ظرفیت‌های موجود و تسهیل در روند اجرایی این طرح‌ها از دیگر اهداف این برنامه است.

وی در ادامه افزود: این برنامه نه‌تنها به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های گردشگری آبی است، بلکه با هدف شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود در بخش خصوصی و ارائه راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از موانع پیش‌رو، زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری آبی در کشور خواهد بود.

مدیر کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان بیان کرد: امید است با تدوین و اجرای این برنامه، بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری در حاشیه سدها و منابع آبی به یک اولویت مشترک میان دو دستگاه تبدیل شود و فرصت‌های جدیدی برای توسعه گردشگری در این حوزه ایجاد شود.

این برنامه جامع گام مهمی در راستای توسعه گردشگری آبی کشور و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی موجود است که می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور ایفا کند.

