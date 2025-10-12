تدوین برنامه جامع اقدام مشترک دو وزارتخانه میراث و نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد تجری در جلسه‌ای که با حضور معاونین سرمایه‌گذاری و گردشگری استان‌ها برگزار شد، گفت: جهت تسهیل، رفع موانع و مشکلات، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های گردشگری و تفریحی در حاشیه سدها و منابع آبی، برنامه‌ای جامع و هماهنگ با وزارت نیرو تهیه می‌شود.

وی افزود: این برنامه، مشتمل بر مجموعه‌ای از اقدامات برای تسهیل در صدور مجوزهای مورد نیاز، تسریع در واگذاری زمین و عقد قرارداد با متقاضیان، ایجاد هماهنگی بین دستگاهی جهت پاسخگویی به استعلام‌ها، و نیز تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری مشترک مابین دو وزارتخانه خواهد بود.

تجری همچنین اظهار داشت: صدور موافقت اصولی بی‌نام برای ظرفیت‌های موجود و تسهیل در روند اجرایی این طرح‌ها از دیگر اهداف این برنامه است.

وی در ادامه افزود: این برنامه نه‌تنها به‌دنبال ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری از پتانسیل‌های گردشگری آبی است، بلکه با هدف شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود در بخش خصوصی و ارائه راهکارهای مناسب برای برون‌رفت از موانع پیش‌رو، زمینه‌ساز توسعه پایدار گردشگری آبی در کشور خواهد بود.

مدیر کل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پایان بیان کرد: امید است با تدوین و اجرای این برنامه، بهره‌برداری از طرح‌های گردشگری در حاشیه سدها و منابع آبی به یک اولویت مشترک میان دو دستگاه تبدیل شود و فرصت‌های جدیدی برای توسعه گردشگری در این حوزه ایجاد شود.

این برنامه جامع گام مهمی در راستای توسعه گردشگری آبی کشور و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی موجود است که می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مختلف کشور ایفا کند.