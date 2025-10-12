مسدودسازی خطوط مزاحمان اورژانس تهران

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران در صفحه مجازی خود نوشت: «خبر بد برای مزاحمان اورژانس تهران و بر اساس تصمیم جدید در صورت محرز شدن مزاحمت تلفنی توسط کارگروه ویژه اورژانس استان تهران با نامه رسمی به اپراتور خط مزاحم بلافاصله مسدود می‌شود. تخلف اول قطع یک هفته‌ای بار دوم سه ماه و بار سوم سلب کامل امتیاز خط.»

پس از مذاکرات و هماهنگی‌های گسترده میان مدیریت حقوقی این سازمان و مقامات قضایی، سازوکار جدیدی برای برخورد با مزاحمان تماس‌های اورژانس ۱۱۵ به تصویب رسیده است.

بر اساس این تصمیم، از این پس در صورت محرز شدن مزاحمت تلفنی توسط کارگروهی ویژه در اورژانس استان تهران، با ارسال نامه رسمی به اپراتورهای تلفن همراه،خط مزاحم مسدود خواهد شد.

مطابق این دستورالعمل، بعد از اخطار کتبی به فرد مزاحم برای اولین بار خط مزاحم به مدت یک هفته قطع می‌شود؛ در صورت تکرار، این مدت به سه ماه افزایش می‌یابد و در مرحله سوم، امتیاز خط به‌طور کامل سلب و منصوبات تلفن ثابت به صورت کامل جمع آوری خواهد شد.

این اقدام در راستای حفظ امنیت و تسهیل دسترسی هم‌وطنان به خدمات اورژانس و جلوگیری از اتلاف وقت کارشناسان اورژانس انجام می‌شود.

