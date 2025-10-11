اعتراض پرستاران به پنج شنبه های تعطیل!

به گزارش خبرنگار مهر، جامعه پرستاری را می توان رکن مهم نظام سلامت تلقی کرد که اگر دچار آسیب شود؛ قطعا ترکش های آن به سمت حوزه بهداشت و درمان نیز پرتاب خواهد شد و می تواند نظام سلامت را آسیب پذیر سازد. از همین رو، لازم است که تمامی جوانب احتیاط و شرایط لازم برای تقویت بنیان پرستاری در کشور؛ بیش از پیش رعایت و مستحکم شود.

متاسفانه نیروهای پرستاری که در بالین مشغول خدمت به مردم و بیماران هستند، آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته اند و همین نگاه تبعیض آمیز که در حوزه سلامت وجود دارد؛ باعث رنجش و دلخوری جامعه پرستاری شده است. به طور مثال، تعطیلی پنج شنبه ها یکی از موضوعات محل گلایه پرستاران است که چرا نباید از مزایای آن بهره مند شود. در حالی که درگیر سختی کار هستند و اگر قرار باشد در محل کار حاضر شوند، حداقل از مزایای آن نیز بهره مند شوند.

مرداد ۱۴۰۴ بود که احمد نجاتیان رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه ای به مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور، عنوان داشت: در شرایطی که نیروهای خدماتی و امدادی از جمله کارکنان بیمارستان‌ها و پرستاران امکان دورکاری ندارند و اتفاقاً بار کاری این نیروها در شرایط کمبود آب و برق و گرمای هوا سخت‌تر شده و افزایش می‌یابد، ساعات کاری بالای این افراد نسبت به سایر کارکنان یک تبعیض آشکار و ناروا و خلاف مشی و رفتار دولت چهاردهم در گسترش عدالت بین بخشی است.

وی افزود: با توجه به اعتراضات همکاران پرستار از سراسر کشور، خواهشمند است دستور فرمائید موضوع ابلاغ کاهش ساعت کاری پنجشنبه‌ها از ساعت کار موظف کارکنان خدمات امدادی مانند پرسنل اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان‌ها بررسی و ابلاغ شود.

در همین حال، هیئت دولت موضوع تعطیلی پنج شنبه ها را به استانداران مربوطه سپرده است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، با اشاره به برخی تصمیمات که خارج از وزارت بهداشت گرفته می شود، گفت: ما موضوع را با وزارت کشور مطرح کردیم. وزارت کشور آیین‌نامه‌ای صادر کرده، اما در وزارت بهداشت کارگروهی تشکیل شده و همه بخش‌های وزارت بهداشت موافقند که اگر پنجشنبه تعطیل شد، از ساعت موظف کاری نیز کاسته شود و هم اضافه کار پرداخت شود، چرا که این حق قانونی است.

نجاتیان افزود: با این حال، مصوبه وزارت کشور نظر دیگری دارد و این اختلاف باعث نارضایتی شده است. سازمان نظام پرستاری هم در این مورد نامه‌ای ارسال کرده است، چون این مسئله به یکی از عوامل نارضایتی در جامعه پرستاری تبدیل شده است. امیدواریم بتوانیم تا یکی دو هفته آینده این مسئله را حل کنیم.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: واقعیت این است که تاب‌آوری پرستاران ما بسیار پایین آمده است. فشار کاری زیاد، معوقات پرداخت‌ نشده و شرایط تورمی موجب شده انگیزه برخی همکاران کاهش یابد.

نیروهای پرستاری در سخت ترین شرایط و با حداقل امکانات، مشغول خدمت به بیماران و مردم هستند و اگر قرار باشد در چنین تصمیم گیری هایی نیز تنها بمانند و کسی به آنها فکر نکند؛ قطع به یقین، شرایط برای حرفه پرستاری، دشوارتر و سخت تر خواهد شد.

یک پرستار ایرانی می‌تواند با مهاجرت به آلمان ماهانه ۴ هزار یورو دستمزد بگیرد، در حالی که در کشور خودمان، درآمد یک شیفت کاری کافی نیست و به همین دلیل هر پرستار به طور میانگین ماهانه ۸۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری انجام می‌دهد تا هزینه‌های زندگی خود را تأمین کند.

کمبود نیروی پرستاری به خصوص در کلانشهرهایی همچون تهران؛ ارائه خدمات پرستاری در بیمارستان ها با مشکلات زیادی همراه ساخته و باعث شده تا شاهد اضافه کاری های اجباری پرستاران باشیم. این در حالی است که ساعات کار طولانی، کیفیت خدمات پرستاری را تهدید می کند و در نتیجه آن، سلامت بیماران تهدید می شود.