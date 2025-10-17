  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۹

سقوط مینی بوس به دره در گلبهار با یک فوتی و ۱۹ مصدوم

سقوط مینی بوس به دره در گلبهار یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس استان تهران، قوط مینی بوس به دره در گلبهار یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجای گذاشت.

عصر جمعه سقوط یک دستگاه مینی بوس به دره‌ای در شهرستان گلبهار یک فوتی و ۱۹ مصدوم برجا گذاشت.

این حادثه سقوط و واژگونی حدود ساعت ۱۶ امروز در محدوده روستای فریزی گلبهار روی داد و پنج دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

در اثر این حادثه یک نفر فوت کرد و ۱۹ نفر مصدوم این حادثه نیز به مراکز درمانی در چناران و بیمارستان‌های طالقانی و ولایت اعزام شدند.

امداد رسانی در این حادثه با کمک هلال احمر و نیروی انتظامی صورت گرفته است.

کد خبر 6625311
محدثه رمضانعلی

