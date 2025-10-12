عارف: کشور به اقتدار علمی نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسهای در خصوص نیازمندیهای علم و فناوری با بیان اینکه توسعه علم و فناوری بویژه فناوریهای پیشرفته و نوین نگاه راهبردی دولت است تا اثری ماندگار برای کشور بر جای بماند، اظهار کرد: با توجه به نیازهای کشور اقتدار علمی و فناوری بویژه در حوزههای دفاعی، هوش مصنوعی، پزشکی، دارو و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی باید در اولویت قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای کشور با وجود نخبگان جوان و اساتید دانشگاهی، بر ضرورت جبران کاستیها در حوزه فناوریهای جدید بویژه پس از جنگ ۱۲ روزه تاکید کرد و گفت: در دهههای گذشته جمهوری اسلامی ایران همواره دست برتر را در منطقه در حوزههای امنیت سایبری و دستاوردهای فناورانه داشت که باید همکاری و همافزایی تمامی دستگاههای امر و دانشگاهها در کنار ظرفیتهای بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان بار دیگر به جایگاه واقعی و اول منطقه در حوزه علم و فناوری برسیم. دولت در سه سال آتی علاوه بر تعیین و تکلیف اولویت دستیابی به فناوریهای پیشرفته در وزارتخانههای ذیربط، صندوقهای حمایتی را به پشتیبانی از فعالیتهای حوزه فناوریها ملزم کرده است.
تعداد مقالات علمی تولیدی دانشگاهها قابل مقایسه با یک دهه گذشته نیست
وی با اشاره به اینکه تعداد مقالات علمی تولیدی دانشگاهها قابل مقایسه با یک دهه گذشته نیست، تصریح کرد: کارگروههایی در دولت برای رسیدگی به وضعیت معیشتی اساتید تشکیل شده است که تمرکززدایی، فراهم آمدن سازوکارهای لازم برای درآمدهای اختصاصی دانشگاه و اعطای اختیارات لازم از جمله این اقدامات است.
عارف در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و مسئولان مرتبط حضور داشتند، بر ضرورت صرفه جویی در مراکز و واحدهای دانشگاهی تاکید کرد و عنوان کرد: باید به سمت ایجاد آزمایشگاه ملی و بهرهگیری از ابزارهای هایتک حرکت کنیم و همچنین مأموریتهای علمی و فناوری را برای دانشگاه جدی بگیریم تا بتوانیم در منطقه در جایگاه خوبی قرار بگیریم و با اقتدار علم و فناوری پیش برویم.
نظر شما