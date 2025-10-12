اوحدی: رژیم صهیونیستی مجبور شد پای میز مذاکره با حماس بنشیند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید در «هشتمین اجلاس بین‌المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی: یادواره شهید محمد الدره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه» گفت: سلام رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان را به مهمانان این اجلاس اعلام می‌کنم، امروز دنیای اسلام و محور مقاومت با شرایط ویژه و خاصی مواجه است، برگزاری چنین اجلاسی بسیار اهمیت دارد.

وی ادامه داد: در دوره تاریکی قرار داریم که هیچگاه بشریت چنین تجربه‌ای نداشته است، جنگ‌های جهانی اول و دوم نیست چنین جنایت‌هایی با رویکرد نسل کشی رخ نداد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی در طول ۷۶ سال گذشته و به ویژه در دو سال گذشته جنایت‌هایی را مرتکب شد که هرگز سابقه نداشته است؛ این جنایات در طول تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است تا این رژیم همه ارزش‌های انسانی را لگد مال کرده است.

اوحدی همچنین گفت: دنیا در برابر رژیم صهیونیستی و جنایت‌های آن سکوت کرده است، امروز تاریخ در یک تقابل بسیار حساس و سرنوشت ساز قرار دارد. اگر درست عمل بکنیم پیروزی بزرگی برای محور مقاومت به ارمغان خواهیم آورد، اگر از این اتفاق تاریخی غفلت شود؛ ممکن است خیلی از ارزش‌هایی که صدها هزار نفر خون پاکشان را برای حفظ آن ارزش‌ها اهدا کرده‌اند، هدر می‌رود.

وی با یادآوری اینکه رژیم صهیونیستی آمال و آرزوهای خود را در این جنگ ۲ ساله می‌دید، تصریح کرد: رژیم صهیونیستی جنگ‌هایی را رقم زده است و در برابر ۴ ارتش بزرگ کشورهای عربی ایستاد و ظرف ۶ روز ۱۰۰ کیلومتر در صحرای سینا پیشروی کرد و بلندی‌های جولان را که همچنان در اشغال دارد آن زمان در سال ۱۹۶۷ و در جنگ ۶ روزه به اشغال خود درآورد. کرانه باختری و رود اردن پیشروی کرد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران یادآور شد: غزه در همان جنگ شش روزه توسط رژیم صهیونیستی اشغال شد و چهار ارتش در برابر این رژیم شکست خوردند؛ معمار کبیر انقلاب اسلامی حرکتی را که از سال ۴۲ آغاز کرده بود و امام خمینی فریاد زده بود که صهیونیستی غده سرطانی است و به کشورهای اسلامی هشدار داده بود که توطئه‌ای بسیار خطرناکی علیه جهان اسلام در حال رقم خوردن است، بعد از پیروزی انقلاب یک نقطه عطفی در تاریخ مردم مستضعف جهان توسط امام خمینی در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاد. مردم مظلوم فلسطین تا قبل از پیروزی انقلاب هیچ حامی نداشتند.

اوحدی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی خیال خام داشت که مساحت ۳۵۰ کیلومتر مربعی غزه را تصرف می‌کند در حالی که دو حالت در این باتلاق -که خودش در غزه ایجاد کرده- گرفتار شده است. حالا هر روز از صدها شهر شاهد حضور میلیونی مردم در حمایت از ملت فلسطین هستیم. در طول تاریخ استرالیا سابقه نداشته است که تظاهرات بیش از ۵۰۰ هزار نفری در سیدنی در حمایت از کودکان و مردم غزه اتفاق بیفتد.

وی افزود: یکی از آفت‌های بزرگ گذر زمان، غفلت انسان‌ها از وقایع پیرامونی است؛ در علم به آن گسست نسلی می‌گویند. فاصله‌ای که بین نسل‌های آینده با نسل‌های گذشته اتفاق می‌افتد؛ تمام تلاش استکبار این است که گسست نسلی را دامن بزند و آن را عمیق‌تر کند شاید با فاصله انداختن نسل جدید با نسل‌های گذشته بتوانند ارزش‌ها را به فراموشی بسپارند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گسست نسلی را بسیار خطرناک دانست و افزود: گسست نسلی می‌تواند مقاومت را نسبت به پاسداری از ارزش‌ها کمرنگ کند، یک نظریه پرداز آمریکایی نظریه خطرناکی را برای گسست ارائه داده و مشاور رئیس جمهور آمریکا، دانشگاه هاروارد بوده و نظریه خود را به سیستم دفاعی آمریکا ارائه داده است، جوزف نای امروز در مقابل در برابر مقاومت در اندیشکده وزارت خارجه انگلیس اعلام کرد با تجهیزات نظامی نمی‌توانیم در برابر کشورهای محور مقاومت، با جنگ نرم می‌توانیم مقابل آنها بایستیم.

اوحدی تصریح کرد: اندیشمند آمریکایی معتقد است باید جنگ ترکیبی را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت که فشار اقتصادی در عالی‌ترین سطح باشد و شاید مردم با این فشار و در کنار جنگ ترکیبی و جنگ نرم درگیر شوند.

وی خاطرنشان کرد: در اندیشکده وزارت خارجه انگلیس مطرح کردند که اگر بتوانند روح و روان جوانان ایران را تحت تأثیر قرار دهند، حاکمیت ایران به تکثیر قرار می‌گیرد، معظم رهبری نسبت به ناتو فرهنگی هشدار داده‌اند. این همون نظریه‌ای هست که جوزف نای اعلام کرده بود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخشی از سخنانش گفت: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کسی جرات نمی‌کرد علیه رژیم صهیونیستی سخنی بگوید، حالا همه دنیا علیه این رژیم سخن می‌گویند؛ امروز رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت مجبور شده با حماس پای میز مذاکره بنشینند.

اوحدی یادآور شد: طبق آمار آمریکایی‌ها بیش از ۲۰۰ هزار نفر از سرزمین‌های اشغالی مجدد خارج شدند و این به دلیل بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در سرزمین‌های اشغالی است.

وی بیان کرد: جنگ ۱۲ روزه تجلی نظریه پردازان آمریکایی و طرفدار تجزیه خاورمیانه است؛ این ۱۲ روز مردم عادی کشورمان شهادت رسیدند، حمله به زندان اوین و سازمان صدا و سیما به این دلیل بود که آنها می‌خواستند رعب و وحشت ایجاد کنند؛ آنها فکر می‌کردند مردم به دلیل مشکلات اقتصادی به خیابان‌ها می‌آیند و اعتراض می‌کنند در حالی که مردم به خیابان‌ها آمدند و از محور مقاومت حمایت کردند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر اینکه دشمن دو شکست بزرگ اول در غزه و بعد فرود آمدن موشک‌های ایران در سرزمین‌های اشغالی را متحمل شده است افزود: برنارد لوئیس نظریه پرداز آمریکایی می‌گوید اول باید جمهوری اسلامی ایران تجزیه شود.

اوحدی گفت: ما ۱۰۶۴ شهید دادیم در جنگ ۱۲ روزه و اگر ریز پرنده‌ها و بمب افکن‌ها مردم ما را شهید کردند و به کودکان ما رحم نکردند، رایان دو ماهه را به شهادت رساندند، اگر پهپادهای پیشرفته هرمس جان عزیزان ما را گرفتند، امروز ریز پرنده‌های روح و روان مردم را در جنگ شناختی و ترکیبی در جبهه مقاومت هدف قرار دادند.

وی تصریح کرد: برگزاری این اجلاس امروز بیعتی برای پشتوانه ارزش‌های جبهه مقاومت است.