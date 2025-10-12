  1. جامعه
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند

سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری زورگیران اتوبان آزادگان حین سرقت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گشت زنی‌های هدفمند مأموران کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی، مأموران یک سارق را در حال زورگیری با سلاح سرد از یک شهروند مشاهده و سریعاً برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: سارق پس از مشاهده مأموران، سرقت خود را نیمه تمام رها و متواری می‌شود که پس از دقایقی تعقیب و گریز به صورت پیاده با طرح قانون مهار و با همکاری شهروندان زمینگیر و دستگیر شد. سارق پس از انتقال به کلانتری به همدستی با ۲ نفر دیگر اعتراف که پس از ساعاتی آنها نیز دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: با تحقیقات به عمل آمده درکلانتری مشخص شد متهمان دارای سوابق متعدد مشابه بوده و با شناسایی ۳ تن از شکات به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.

    • زینب IR ۱۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۰
      باید مجازات محاربه براشون انجام و اعدام بشوند در همان محل انجام جرم .

