زورگیران اتوبان آزادگان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید امین موسوی سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: طی گشت زنی‌های هدفمند مأموران کلانتری ۱۷۱ مصطفی خمینی، مأموران یک سارق را در حال زورگیری با سلاح سرد از یک شهروند مشاهده و سریعاً برای دستگیری وی وارد عمل شدند.

این مقام انتظامی اضافه کرد: سارق پس از مشاهده مأموران، سرقت خود را نیمه تمام رها و متواری می‌شود که پس از دقایقی تعقیب و گریز به صورت پیاده با طرح قانون مهار و با همکاری شهروندان زمینگیر و دستگیر شد. سارق پس از انتقال به کلانتری به همدستی با ۲ نفر دیگر اعتراف که پس از ساعاتی آنها نیز دستگیر و به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ موسوی در ادامه افزود: با تحقیقات به عمل آمده درکلانتری مشخص شد متهمان دارای سوابق متعدد مشابه بوده و با شناسایی ۳ تن از شکات به دستگاه قضائی تحویل داده شدند.