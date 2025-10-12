به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر آقاعلیخانی شامگاه یکشنبه در آیین گرامیداشت روز دامپزشک اظهار کرد: دامپزشکی نه‌تنها یک تخصص، بلکه رسالتی انسانی است که می‌تواند موتور محرک توسعه اقتصادی استان باشد.

وی افزود: روز دامپزشک فرصتی برای تجلیل از تلاش‌های بی‌وقفه متخصصان این حوزه است که نقش بی‌بدیلی در سلامت جامعه و اقتصاد استان ایفا می‌کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی گفت: این استان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر رشدهای قابل توجهی در حوزه‌های مختلف داشته، اما برای دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند ارتقا کیفی و افزایش توانمندی‌ها در بخش‌های زیرساختی هستیم.

آقاعلیخانی با تأکید بر نقش دامپزشکی در تأمین امنیت غذایی، تصریح کرد: نیروی انسانی متخصص در حوزه غذا و سلامت، یکی از نیازهای اساسی استان مرکزی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی گفت: دامپزشکی تنها یک حرفه تخصصی نیست، بلکه رسالتی اجتماعی دارد که در کاهش هزینه‌های سلامت و ایجاد آرامش روانی در جامعه نقش‌آفرین است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استانداری مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های این استان در توسعه زیرساخت‌های دامپزشکی گفت: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این حوزه، می‌توانیم گام‌های مؤثری در ارتقا سلامت عمومی، افزایش بهره‌وری اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم برداریم.

وی بیان کرد: امیدواریم با حمایت مسئولان و همراهی نهادهای مرتبط، شاهد شکوفایی هرچه بیشتر این حوزه در استان باشیم.