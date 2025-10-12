https://mehrnews.com/x39hjQ ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ کد خبر 6620283 استانها گلستان استانها گلستان ۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱ جنگلها، پیوند انسان با طبیعت و آرامش گرگان-حفاظت از جنگلها تنها حفظ منابع طبیعی نیست، بلکه پاسداری از راه ارتباطی انسان با طبیعت و منبعی برای آرامش روحی جامعه است. کد خبر 6620283 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ صادرات مازندران در رینگ مشکلات اینفوگرافیک| آخرین جزئیات تولید چای خشک در شمال کشور اینفوگرافیک| آخرین وضعیت آب و هوایی در گیلان اینفوگرافیک| جزئیات شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در گیلان برچسبها گلستان منابع طبیعی گلستان جنگل اینفوگرافیک استانها
