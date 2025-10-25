هشدار منابع طبیعی گلستان: شخم و شیار در اراضی ملی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلبینیمفرد ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز فصل زراعی جدید و شروع کشتهای پاییزه، در برخی نقاط استان مشاهده میشود افرادی سودجو اقدام به شخمزنی و ایجاد شیار در اراضی ملی و مراتع میکنند که این اقدام کاملاً غیرقانونی است و تصرف در انفال محسوب میشود.
وی از کشاورزان، دامداران و بهرهبرداران خواست از هرگونه شخم و شیار در عرصههای ملی خودداری کنند.
وی افزود: این اراضی متعلق به عموم مردم است و هر نوع دخل و تصرف در آن، پیگرد قانونی دارد.
گلبینیمفرد با تأکید بر حضور مستمر نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در سراسر استان گفت: نیروهای ما بهصورت شبانهروزی در حال گشتزنی و پایش هستند و با متخلفان احتمالی برخورد قاطع و قانونی خواهند کرد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی و انفال وظیفهای همگانی است و بدون همکاری و مشارکت مردم، این هدف تحقق نخواهد یافت.
وی از شهروندان خواست هرگونه تخریب، تصرف، شخم و شیار غیرمجاز، زمینخواری، قطع درخت یا تولید زغال را از طریق شماره تلفنهای ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی شود.
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