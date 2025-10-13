به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آجا طی مراسمی با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش معرفی شد.

در این مراسم امیر سرتیپ دوم ستاد محمود سزاوار با حکم امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آجا معرفی شد و از زحمات امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا فولادی رئیس پیشین این سازمان قدردانی به‌عمل آمد.

این مراسم امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) در سالن اجتماعات شهدای اقتدار ساحادم آجا برگزار شد