رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ارتش معرفی شد

امیر سرتیپ دوم ستاد «محمود سزاوار» با حکم امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آجا معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جدید سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آجا طی مراسمی با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش معرفی شد.

در این مراسم امیر سرتیپ دوم ستاد محمود سزاوار با حکم امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس آجا معرفی شد و از زحمات امیر سرتیپ دوم ستاد محمدرضا فولادی رئیس پیشین این سازمان قدردانی به‌عمل آمد.

این مراسم امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) در سالن اجتماعات شهدای اقتدار ساحادم آجا برگزار شد

