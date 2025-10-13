به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین همایش سالانه اکو بیمه با شعار «روایتی نو از نقش بیمه در اقتصاد» روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۷ و ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ با حمایت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمهگران ایران و دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود. این رویداد با رویکردی تحلیلی و بینرشتهای طراحی شده است تا نقش صنعت بیمه را در پویایی اقتصاد ملی، تابآوری اجتماعی و توسعه پایدار کشور از منظر علمی و عملی مورد بررسی قرار دهد.
برگزارکنندگان این همایش معتقدند که بیمه، موتور پنهان ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی است و بازنگری در جایگاه آن میتواند یکی از پیششرطهای نوسازی نظام اقتصادی ایران باشد. بر همین اساس، اکو بیمه تلاش دارد پاسخی جامع به پرسشهایی درباره «نقش بیمه در توسعه پایدار»، «کارایی منابع مالی بیمهگران»، «تحول در سیاستهای رفاهی»، «اثر فناوریهای نوین» و «پیوند بیمه با بازار سرمایه» ارائه دهد.
در این برنامه، طی دو روز و در قالب هشت نشست تخصصی، مجموعهای از موضوعات کلیدی صنعت بیمه مورد بحث قرار میگیرد. نخستین نشست با عنوان «صنعت بیمه در آزمون تورم، تحریم و جنگ» اثر شوکهای کلان اقتصادی بر توانگری مالی و ثبات شرکتهای بیمه را بررسی میکند. نشست دوم به «بحران بازنشستگی در ایران» اختصاص دارد و ضرورت اصلاح ساختار صندوقها و پیامدهای اقتصادی آن را تبیین میکند. در سومین نشست با محور «بیمه درمان تکمیلی و نظام سلامت»، نقش بیمه در افزایش کارایی، عدالت و پوشش خدمات درمانی تحلیل میشود.
چهارمین نشست تحت عنوان «بلایای طبیعی و اقتصاد بیمه در عصر تغییر اقلیم» به چگونگی مدیریت ریسکهای اقلیمی و سازوکارهای بیمهای برای تابآوری اقتصادی کشور میپردازد. در نشست پنجم، با محور «بیمه و بازار سرمایه»، همافزایی دو نهاد کلیدی نظام مالی کشور در جهت رشد پایدار بررسی میشود. نشست ششم نیز با عنوان «کاربرد هوش مصنوعی در صنعت بیمه» به معرفی فرصتهای فناوری و ضرورتهای تنظیمگری در عصر داده میپردازد.
این برنامه در روز دوم با دو نشست دیگر ادامه مییابد. در نشست هفتم با عنوان «پادشکنندگی در صنعت بیمه»، موضوع آمادگی بیمهگران در برابر حوادث غیرمترقبه مانند جنگ، زلزله و همهگیری مورد ارزیابی قرار میگیرد، و نشست پایانی با محور «بیمه در عصر دیجیتال» به بررسی مدلهای نوین اقتصادی، فناوریهای اینشورتک و روند جهانی تحول صنعت بیمه اختصاص دارد.
علاوه بر محورهای تخصصی، یکی از رویکردهای مهم اکو بیمه در سال جاری توجه به جنبههای فرهنگی و مردمی بیمه است. در این چارچوب، مباحثی همچون اعتماد عمومی، آموزش بیمهای، و نقش مردم در گسترش بیمههای خرد بهعنوان حلقه ارتباطی میان سیاستگذاران و جامعه مطرح میشود. برگزارکنندگان تأکید دارند که توسعه صنعت بیمه بدون ارتقای درک عمومی و بازسازی اعتماد مردم، از مسیر رشد پایدار خارج خواهد شد.
در کنار نشستهای علمی، سه جشنواره جانبی و یک رقابت استارتآپی نیز در حاشیه همایش برگزار میشود. جشنواره نوآوریهای ارزشآفرین بیمه (ناب) به معرفی دستاوردهای فناورانه شرکتها میپردازد، جشنواره فروشندگان نوآور بیمه (بیمه) به الگوسازی رفتار حرفهای در بازاریابی میپردازد، و جشنواره «بیمه در آینه تصویر» با محور «بیمه، اعتماد و زندگی»، آثار هنری و رسانهای با موضوع فرهنگ بیمه را به نمایش درمیآورد. همچنین مسابقه استارتآپی «بیماستارز» بستری برای شناسایی ایدههای نو و کسبوکارهای فناور بیمهای ایجاد کرده است.
به گفته ستاد برگزاری همایش، اکو بیمه تلاشی است برای همافزایی میان پژوهش، سیاستگذاری و صنعت؛ و هدف نهایی آن تدوین راهحلهایی اجرایی برای بازطراحی ساختار بیمهای کشور متناسب با نیازهای اقتصاد قرن بیستویکم است. این رویداد همچنین میکوشد تصویری تازه از بیمه بهعنوان ابزار اقتصادی عدالت، سرمایه اجتماعی و تکیهگاه امنیت مالی مردم در ذهن جامعه ترسیم کند.
نظر شما