عرض ارادت مصطفی گودرزی به شهدای وطن؛ اثری که از شعر سلمان هراتی خلق شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» که توسط مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری به کیوریتوری امیر عبدالحسینی در گالری خانه حوزه هنری برگزار شد، کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی هرکدام با یک پالت رنگی از رنگ‌های پرچم ایران، اثری اختصاصی خلق کرده‌اند؛ به این شکل که کاظم چلیپا با پالت سبز، حسین خسروجردی با سپید و مصطفی گودرزی با سرخ کار کردند. اندازه هر کدام از آثار ۱۲۰ در ۱۸۰ سانتی‌متر است.

کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی، از هنرمندان نسل بعد از انقلاب اسلامی هستند که کار خود را در حوزه هنری به رشد رساندند و جزو هنرمندانی بودند که بخش تجسمی حوزه هنری را شکل دادند.

مصطفی گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره چگونگی خلق اثرش توضیح داد: امیر عبدالحسینی از من برای خلق یک اثر با پالت رنگی قرمز و درباره ایران دعوت کرد و بدون اینکه بدانم چه بر هنرمندان دیگر می‌گذرد، کار را شروع کردم. موضوع برای من بسیار جذاب بود چون علاقه داشتم ادای احترامی کنم به کسانی که جان شریف خود را در طول تاریخ برای سرافرازی ایران فدا کرده‌اند، به‌ویژه کسانی که در ۴۶ سال اخیر، از جمله در جنگ تحمیلی طولانی هشت‌ساله و جنگ ۱۲ روزه، حضور داشته‌اند.

وی گفت: کار را با روش خودم شروع کردم و کمی مطالعه کردم، به‌ویژه آثار شاعران معاصر درباره ایران را خواندم و خواستم در این اثر به زنده‌یاد سلمان هراتی ادای احترامی داشته باشم. به طور کلی، ما سه نفر (کاظم چلیپا و حسین خسروجردی و من) انگار در اتاقی جدا مشغول بودیم و پس از مدتی کار کوچک اما باارزشی شکل گرفت که با افتخار آن را تقدیم شهدایی می‌کنم که جان خود را برای ایران عزیز فدا کردند.

گودرزی بیان کرد: موضوع «ایران‌» شاید تنها موضوعی است که هیچ هنرمندی با هر جنسیت، سلیقه و گرایشی درباره‌اش اختلاف ندارد و همه به آن احترام می‌گذارند و برای آن کار می‌کنند. من این کار را با کمال افتخار و علاقه انجام دادم هر چند معتقدم کار کوچک است و اگر به خوبی شکل نگرفته، شرمنده‌ام. اما در کل این سه اثر، ساختار و مفهوم غلبه رنگ‌های نمادین پرچم ایران را دارد که به نظرم برای مخاطبان جذاب است.

وی عنوان کرد: برای من این تجربه بسیار لذت‌بخش بود، به ویژه اینکه نمی‌دانستم بقیه مشغول چه کاری هستند؛ وقتی آثار حسین خسروجردی و کاظم چلیپا را دیدم، شگفت‌زده و خوشحال شدم و از آنجا گفتگوهایمان آغاز شد.

گودرزی در توضیح نقاشی‌اش در این نمایشگاه، شعری نو از سلمان هراتی با عنوان «دوزخ و درخت گردو» را خواند که به این شرح است:

«ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم وطن من، ای تواناترین مظلوم، تو را دوست دارم، ای آفتاب شمایل دریا دل، که نام خیابان‌هایت را شهیدان برگزیده‌اند، ای منظومه نفیس غم و لبخند، ای فروتن نیرومند، ایستاده‌ایم در کنار تو سبز و سربلند

تو آن درخت گردوی کهنسالی و بیش از آنکه من خوف تبر را داشته باشم، نگرانم، تو بگذار گریه کنم، نه برای تو که عشق و عقل در تو آشتی کرده‌اند، که دست‌های تو سبز است و آسمان تو آبی و پسران تو مردان نیایش و شمشیرند و مادران صبوری داری و پدرانی به غایت جراتمند

دوست دارم تو را، دوست دارم تو را آن‌گونه که عشق را، دریا را، آفتاب را، ای مجمع الجزایر گل‌ها و خوبی‌ها، ای مظلوم مجروح از جنگل دستمالی خواهم ساخت تا بر زخم تو بگذارم و دنیا را می‌گویم تا از تو بیاموزد ایستادن را

انسان که تو سر برآوردی، سبز و صنوبر وار، ای بهار استوار، ستارگان گواه روشنان تواند، ای اقیانوس مواج عاطفه و خشونت، دنیا به عشق محتاج است و نمی‌داند

بگذار گریه کنند، نه برای تو، که وقتی مرگ از آسمان حادثه می‌بارد، تو جانب عشق را می‌گیری، ای شکیبای شکوهمند، کجای زمین از تو عاشق‌تر است؟

تو را دوست می‌دارم و بهشت زهرایت را که آبروی زمین است، من از تو برنمی‌گردم تا بمیرم و مرگ در کنار تو، زندگی است، تو را دوست دارم، چقدر به اقیانوس می‌مانی برای تو و به‌خاطر تو، ای پهلوان فروتن، خدا چقدر مهربانی‌اش را وسعت داد در دوره‌های کویر طبس، آن اتفاق یادت هست؟ نه من بودم و نه هیچ کس، خدا بود و گردباد

وطن من، آه ای پوپک مودب، ای رویین‌تن متواضع، ای وطن من، ای پوریای ولی، درختان با اشاره باد بر طبل جنگل سبز می‌کوبند، کباده بکش، علی را بخوان، صلوات بفرست، ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم وطن من، ای تواناترین مظلوم، تو را دوست دارم.»

مصطفی گودرزی متولد ۱۳۳۹ در بروجرد است که پس از اخذ مدرک کارشناسی نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه رن فرانسه در رشته هنرهای تجسمی دریافت کرد. سپس به صورت هم زمان در ۲ دانشگاه در مقطع دکتری به تحصیل پرداخت، در دانشگاه رن دکترای هنرهای تجسمی را اخذ کرد و از دانشگاه پاریس ۱ پانتئون سورین دکترای «تاریخ هنر را گرفت. پس از بازگشت به ایران با عضویت در هیئت علمی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس مشغول شد و اکنون استاد گروه مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران و عضو پیوسته و رئیس گروه تخصصی هنرهای تجسمی فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران است. او به جز نقاشی در عرصه گرافیک فیلم مستند و همچنین امور پژوهشی و ترجمه و تألیف و نگارش کتاب و مقاله فعالیت داشته و دارد.

این هنرمند در جایگاه‌های مختلف علمی هنری و فرهنگی کشور حضور داشته که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛ رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشکدگان هنرهای زیبای دانشگاه تهران، معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه تهران، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، معاون هنری و قائم مقام حوزه هنری، معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، عضویت در چندین کمیته علمی و شورای تخصصی هنری در مراکز علمی هنری و فرهنگی، مشاور موزه هنرهای معاصر تهران، عضو شوراهای تحصیلات تکمیلی و آموزشی و ...

وی همچنین به عنوان عضو شورای سیاستگذاری دبیر و داور در رویدادهای مختلف از جمله دوسالانه ملی نقاشی، دوسالانه طراحان گرافیک ایران، دوسالانه‌های نقاشی و پوستر جهان اسلام جشنواره هنر جوان جشنواره هنرهای تجسمی فجر جشنواره هنر مقاومت و ... فعالیت داشته است. اثر این هنرمند با موضوع کودکان غزه در شصتمین دوسالانه هنر و نیز ارائه شد. همچنین چند نقاشی او از مجموعه «سروها» در دوره‌های متوالی حراج تهران به فروش رسید. آثار مصطفی گودرزی در موزه هنرهای معاصر تهران، موزه شهدا، مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، مؤسسه فرهنگی هنری صبا فرهنگستان هنر، موزه هنرهای دینی امام علی (ع)، انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد ایران شناسی موزه بانک کارآفرین، مؤسسه فرهنگی هنری نام و ... نگهداری می‌شود.