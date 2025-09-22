«سبز و سپید و سرخ» سوژه ۳ هنرمند و دوست قدیمی شد؛ بازآفرینی وحدت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» به همت مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری و با کیوریتوری امیر عبدالحسینی شامگاه یکشنبه ۳۰ شهریور افتتاح شد.

در این نمایشگاه ۳ تابلوی نقاشی و ۳ روایت از کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی رونمایی شد. نقاشی کاظم چلیپا در این نمایشگاه به روایت «سبز» پرداخته و اثر حسین خسروجردی «سپید» را روایت می‌کند. تابلوی مصطفی گودرزی هم روایت «سرخ» را بر عهده گرفته و اندازه هر کدام از آثار ۱۲۰ در ۱۸۰ سانتی‌متر است.

در مراسم افتتاحیه، محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری، محمد زرویی مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری نام، سیدشهاب‌الدین شکیبا مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، محمد حبیبی مدیر مرکز هنرهای تجسمی بنیاد روایت فتح، محمدعلی رجبی دوانی، حسین عصمتی، کاظم چلیپا، مصطفی گودرزی، مجید ریاضی، عباس مشهدی‌زاده، منیژه آرمین، کامیار صادقی، داریوش ارجمند، مرتضی گودرزی دیباج، امیرحسین آقامیری، طاهر شیخ‌الحکمایی، ناصر سیفی، حمید عجمی، علی بحرینی، کوروش پارسانژاد، صداقت جباری، سیدعباس میرهاشمی، سعید بیابانکی، ناصر فیض، محمد خزائی، حسین غلامی، محمدرضا شریفی‌نیا، جمشید بایرامی، مجتبی مجلسی، احسان آقایی، مسعود پورزارعی، فاطمه منظوری، سیدمحمدرضا میری، خشایار قاضی‌زاده و محمود کلاری فیلمبردار سینما حضور داشتند. همچنین، امیر عبدالحسینی کیوریتور نمایشگاه نیز با تماس تصویری با حسین خسروجردی، او را به صورت مجازی از فضای نمایشگاه مطلع می‌کرد.

امیر عبدالحسینی کیوریتور نمایشگاه «سبز و سفید و سرخ» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه توضیح داد: در نمایشگاه «سبز و سفید و سرخ» سه استاد پیشکسوت نقاشی؛ کاظم چلیپا، حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی هرکدام با یک پالت رنگی از رنگ‌های پرچم ایران اثری اختصاصی خلق کرده‌اند. به این شکل که آقای چلیپا با پالت سبز، آقای خسروجردی با سپید و آقای گودرزی با سرخ کار کردند.

وی گفت: برای هر یک از این اساتید، بومی در ابعاد ۱۸۰ در ۱۲۰ سانتی‌متر در نظر گرفته شد تا بتوانند با زبان تجسمی شخصی خودشان مفهوم وحدت ملی را بازآفرینی کنند.

عبدالحسینی تاکید کرد: مهم‌ترین تفاوت این نمایشگاه از نمایشگاه‌های مشابه، ترکیب آثار نقاشی با عناصر شنیداری و تصویری است. یعنی مخاطب تنها با یک تابلو روبه‌رو نمی‌شود بلکه همراه با اثر، فضایی شنیداری هم تجربه خواهد کرد. این شیوه ارائه به نمایشگاه حال‌وهوایی بین‌المللی می‌دهد.

در بیانیه این نمایشگاه به قلم امیر عبدالحسینی مدیر هنری، پژوهشگر و مدرس هنر آمده است:

«سبز و سپید و سرخ تنها سه رنگ بر بوم نقاشی نیست؛ سرزمین مادری است، میهن برادری و خواهری است شکوه آب و خاک و روایت عشق پاک است. سبز و سپید و سرخ حکایت مردمانی است که رنج دوران برده‌اند برای آنکه ایران خانه خوبان شود و خون دل‌ها خورده‌اند تا گوهری تابان شود.

سبز و سپید و سرخ نماد هنرمندانی است که همراه و هم‌صدا با مردمان وطن برای خواندن قصه عشق به خاک رنج دوران برده‌اند و برای جاودانه ماندن این عشق پاک خون دل‌ها خورده‌اند تا هنر نیز از ایرانیان است و بس در کتیبه فرهنگ جهان درخشان شود.

این ۳ نقاشی «سبز و سپید و سرخ» با زبان معاصر و بیان نمادین از حماسه‌های عشق وطن می‌گویند؛ سرخی خون‌های مقدسی را روایت می‌کنند تا سپیدی ایمان و معنویت جاودانه شود و باغ انسانیت و آزادگی و زیبایی و هنرمندی سبز بماند.»

کاظم چلیپا هنرمند نقاش پیشکسوت که در این نمایشگاه در کنار حسین خسروجردی و مصطفی گودرزی، اثری با روایت سبز دارد، شرکت کردن در این نمایشگاه را تجدید خاطره برشمرد و به خبرنگار مهر گفت: فوت حبیب‌الله صادقی و نبود حسین خسروجردی، مسائلی است که برایم ناراحت‌کننده بود اما در عین حال، ارزش کار برای موضوع «ایران» بود که من را خوشحال کرد.

وی درباره ایده اثرش بیان کرد: ایده این اثر درباره عرفان اسلامی است که اشاره به درخت دارد؛ کهن‌ترین درختی که وجود دارد سرو است، همچنین هدهدی که پیام‌رسان و پیامبر رهروان انسان کامل است، نیز در اثرم دیده می‌شود.

نمایشگاه «سبز و سپید و سرخ» تا ۱۳ مهر ۱۴۰۴ در گالری خانه حوزه هنری برقرار است.