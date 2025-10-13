برگزاری مراسم هفتگی زیارت عاشورا با نوای منصور ارضی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتگی زیارت عاشورا روز سهشنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۵:۳۰ صبح در حسینیه صنف لباسفروشان برگزار خواهد شد.
این برنامه همچون هفتههای گذشته با حضور پرشور مؤمنان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه است و منصور ارضی، ذاکر شناختهشده اهلبیت (ع)، نوای زیارت و مرثیهخوانی این مراسم را بر عهده خواهد داشت.
مراسم زیارت عاشورا از جمله آئینهای ثابت و پرجمعیت مذهبی در تهران است که هر هفته با هدف تجدید عهد با امام حسین (ع)، تقویت روحیه معنوی و پیوند جامعه مؤمنان با ارزشهای عاشورایی برگزار میشود.
