۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

برگزاری مراسم هفتگی زیارت عاشورا با نوای منصور ارضی

مراسم معنوی زیارت عاشورا این هفته در حسینیه صنف لباس‌فروشان با حضور عاشقان سیدالشهدا (ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفتگی زیارت عاشورا روز سه‌شنبه، ۲۲ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۵:۳۰ صبح در حسینیه صنف لباس‌فروشان برگزار خواهد شد.

این برنامه همچون هفته‌های گذشته با حضور پرشور مؤمنان و دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه است و منصور ارضی، ذاکر شناخته‌شده اهل‌بیت (ع)، نوای زیارت و مرثیه‌خوانی این مراسم را بر عهده خواهد داشت.

مراسم زیارت عاشورا از جمله آئین‌های ثابت و پرجمعیت مذهبی در تهران است که هر هفته با هدف تجدید عهد با امام حسین (ع)، تقویت روحیه معنوی و پیوند جامعه مؤمنان با ارزش‌های عاشورایی برگزار می‌شود.

فاطمه علی آبادی

