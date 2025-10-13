تیم ملی کاراته بدون مربی راهی فرانسه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، مسابقات کاراته قهرمانی جهان ۲۵ تا ۲۷ مهر ماه در شهر پاریس برگزار می‌شود و تیم ایران با این ترکیب راهی این پیکارها شد:



فاطمه صادقی در کاتا انفرادی، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم و حنانه صالحی در وزن ۶۸+ کیلوگرم در بخش بانوان با هدایت پگاه زنگنه و فاطمه بغلانی پور در این رقابت‌ها به روی تاتامی می‌روند. در بخش مردان نیز امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم نماینده کشورمان است.

در بخش کاتا انفرادی، علی زند که قرار بود به عنوان نماینده کشورمان در این رقابت‌ها حضور یابد، به دلیل صادر نشدن روادید، نتوانست همراه تیم عازم فرانسه شود. با این حال، فدراسیون کاراته همچنان پیگیر صدور روادید این کاراته‌کای ارزشمند است تا در صورت فراهم شدن شرایط، وی بتواند در این پیکارها به عنوان نماینده ایران شرکت کند.

مسعود رهنما، رئیس فدراسیون، اشرف امینی عضو کمیته فنی فدراسیون جهانی و مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم‌های ملی کاراته تیم فوق را همراهی می‌کنند. سرپرستی تیم نیز بر عهده هادی عرب است.



گفتنی است، پیش از این سارا بهمنیار، فاطمه سعادتی، آتوسا گلشادنژاد، علی مسکینی، مرتضی نعمتی، مهدی خدابخشی و صالح اباذری سهمیه جهانی را کسب کرده بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود ثبت نام سجاد گنج زاده در سایت فدراسیون جهانی برای حضور در این رقابت‌ها، در لیست اعلامی از سوی روابط عمومی فدراسیون نام هیچ مربی در بخش مردان برای حضور در مسابقات فرانسه دیده نمی‌شود. خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد، گنج زاده طی یکی دو روز آینده راهی پاریس خواهد شد.