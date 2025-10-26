آخرین وضعیت تیم ملی کاراته ایران/ اعزام ملی پوشان به روسیه و عربستان

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمهدیزاده، مربی تیم ملی کاراته بزرگسالان درباره ترکیب تیم اعزامی به مسابقات روسیه گفت:چهار بازیکن منتخب کادر فنی تیم ملی بزرگسالان با هماهنگی به رقابتهای بینالمللی روسیه اعزام میشوند. با توجه به نزدیکی زمانی این رویداد با بازیهای کشورهای اسلامی، سه ملیپوش ما یعنی علی مسکینی، مرتضی نعمتی و صالح اباذری در ترکیب اعزامی حضور ندارند چرا که قرار است در کشورهای اسلامی به میدان بروند.
وی افزود: در این شرایط تصمیم گرفتیم از امیررضا بروزیی و مهدی خدابخشی در رقابتهای روسیه استفاده کنیم. همچنین در وزن ۶۰ کیلوگرم، ابوالفضل همدمجو با توجه به عملکرد خوب در ردههای پایه و شرایط سنی مناسب به روسیه اعزام می شود تا در این مسابقات مورد ارزیابی قرار گیرد.
مهدیزاده درباره ترکیب سایر اوزان گفت: در وزن ۶۷ کیلوگرم امیررضا بروزیی که عضو تیم ملی در رقابتهای جهانی قاهره است، برای آمادگی بیشتر عازم روسیه میشود. در وزن ۸۴- کیلوگرم مهدی خدابخشی، دیگر ملیپوش جهانی، در ترکیب اعزامی قرار دارد. در وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز با توجه به حضور صالح اباذری در کشورهای اسلامی، مهدی عاشوری فدراسیون جایگزین و در روسیه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
او ادامه داد: در وزن ۷۵ کیلوگرم مرتضی نعمتی بازیکن فیکس ماست که در کشورهای اسلامی حضور دارد و به دلیل تکمیل ظرفیت، امکان ثبتنام نفر دوم یا سوم برای روسیه وجود نداشت. البته بهمن عسگری با توجه به رنکینگ جهانی خود، از سوی فدراسیون روسیه بهصورت شخصی در این مسابقات ثبتنام شده است و در این رقابتها به میدان میرود.
مربی تیم ملی درباره برنامههای کادر فنی گفت: پنج بازیکن اصلی ما در رقابتهای جهانی مصر شرکت خواهند کرد. هدف کادر فنی این است که دیگر بازیکنان در کنار آنها تمرین کنند تا هم به ملیپوشان کمک کنند و هم خودشان از فضای آمادهسازی و امکانات تیم ملی بهرهمند شوند.
وی تأکید کرد: رویکرد فدراسیون و کادر فنی این است که در هر اردو، بهصورت چرخشی از قهرمانان و استعدادهای استانهای مختلف دعوت کنیم تا همه شانس دیدهشدن داشته باشند. ورزشکارانی از استانهای مازندران، لرستان، گیلان و دیگر نقاط کشور در اردوهای مختلف حضور پیدا میکنند تا در کنار ملیپوشان تجربه کسب کنند و ما نیز جوانان آیندهدار را شناسایی کنیم.
امیرمهدیزاده در پایان گفت: در حال حاضر تیم ملی بزرگسالان شامل پنج ملیپوش اعزامی به رقابتهای جهانی است و بازیکن دیگر که عضو تیم ملی باشد، نداریم. پس از برگزاری مسابقات قهرمانی کشور، با بررسی شاخصها و عملکردها، بازیکنان جدید دعوت خواهند شد. هدف ما این است که هر ورزشکار با عملکرد و پشتکار خود جایگاهش را در تیم ملی بهدست آورد.
تیم ملی کاراته کشورمان برای شرکت در مسابقات بین المللی روسیه روز پنجشنبه ۸ آبان ماه عازم مسکو می شود.
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