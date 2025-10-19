  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۷ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

مبینا حیدری سهمیه دهم کاراته ایران در قهرمانی جهان را کسب کرد

ملی پوش کاراته ایران دهمین سهمیه این رشته برای حضور در رقابت های قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مبینا حیدری آخرین نماینده تیم ملی بانوان در رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان، با نمایشی درخشان برابر رقبایی از چک، بلاروس و فنلاند به مرحله حذفی رسید و در این مرحله نماینده کلمبیا را شکست داد و جوار حضور در مسابقات جهانی را کسب کرد.

چک، بلاروس و فنلاند رقبایی بودند که مبینا حیدری موفق شد آنها را در مرحله گروهی شکست دهد و به مرحله حذفی راه یابد. حیدری کاراته کا وزن ۶۸- کیلوگرم در مرحله حذفی «موسکوئرااز کلمبیا را ۴ بر یک شکست داد و جواز حضور در مسابقات جهانی کسب را کسب کرد.

 ایران پیش از آغاز رقابت‌های کسب سهمیه قهرمانی جهان، ۷ سهمیه در دو بخش مردان و زنان به دست آورده بود و در پاریس ۳ سهمیه دیگر نیز کسب شد.

در بخش کومیته مردان، تیم ایران در تمامی اوزان موفق به کسب سهمیه شد و در بخش بانوان نیز، ۴ سهمیه در کومیته انفرادی و یک سهمیه در کاتای انفرادی به دست آمد. به این ترتیب، ایران در بخش مردان ۵ سهم و در بخش بانوان نیز ۵ سهمیه کسب کرد.

در پایان پیکارهای پاریس، فاطمه صادقی در کاتای انفرادی، مبینا حیدری در وزن ۶۸- کیلوگرم و امیررضا برزویی در وزن ۶۷- کیلوگرم، ۳ سهمیه دیگر را برای تیم ملی ایران به ارمغان آوردند.

پیش از این نیز، در بخش بانوان: سارا بهمنیار (۵۰- کیلوگرم)، فاطمه سعادتی (۵۵- کیلوگرم) و آتوسا گلشادنژاد (۶۱- کیلوگرم) و در بخش مردان، علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلوگرم، مرتضی نعمتی (۷۵- کیلوگرم)، مهدی خدابخشی (۸۴- کیلوگرم) و صالح اباذری (۸۴+ کیلوگرم) سهمیه‌های خود را برای حضور در این رقابت معتبر کسب کرده بودند.


مسابقات قهرمانی جهان ۶ تا ۹ آذرماه(۲۷ تا ۳۰ نوامبر) در قاهره مصر برگزار می شود.

کد خبر 6627624

