بوی نامطبوع ماشین لباسشویی؛ دلایل و نحوه رفع آن

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر، استفاده از ماشین‌های لباسشویی هوشمند در منازل ایرانی افزایش چشم‌گیری داشته است. با این حال، یکی از مشکلاتی که بسیاری از خانواده‌ها از آن گلایه دارند، بوی نامطبوع داخل لباسشویی پس از شست‌وشو است؛ بویی که نه‌تنها لباس‌ها را از حالت تازگی خارج می‌کند، بلکه در طول زمان به دستگاه نیز آسیب می‌زند.

اما این بو از کجا می‌آید و چرا برخی دستگاه‌ها زودتر دچار آن می‌شوند؟ در ادامه، به بررسی علمی این موضوع و اشتباه رایجی که اغلب کاربران مرتکب می‌شوند، می‌پردازیم.

علت بوی نامطبوع ماشین لباسشویی چیست؟

باقی‌ماندن رطوبت در درام و لاستیک درب

یکی از شایع‌ترین دلایل ایجاد بوی بد در لباسشویی، باقی ماندن رطوبت در بخش درام (دیگ شست‌وشو) و لاستیک دور درب است. محیط گرم و مرطوب، بهترین شرایط برای رشد قارچ‌ها و باکتری‌ها را فراهم می‌کند.

استفاده بیش از حد از مواد شوینده

برخلاف تصور رایج، استفاده زیاد از پودر یا مایع شوینده باعث تمیزی بیشتر نمی‌شود. بلکه موجب ته‌نشینی مواد شوینده و جرم‌گیری در قسمت فیلتر و لوله‌ها می‌شود. این جرم‌ها در تماس با رطوبت، بوی ناخوشایند تولید می‌کنند.

شست‌وشو در دمای پایین

برخی کاربران برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، همیشه دمای شست‌وشو را روی حالت سرد تنظیم می‌کنند. این کار هرچند اقتصادی است، اما در بلندمدت باعث باقی‌ماندن آلودگی‌های میکروبی در دستگاه می‌شود.

جدول آموزشی: علت و راهکار رفع بوی نامطبوع ماشین لباسشویی

علت بوی بد توضیح علمی راهکار پیشنهادی رطوبت باقی‌مانده در درب و لاستیک رشد باکتری‌ها و قارچ‌ها در محیط مرطوب خشک کردن لاستیک درب پس از هر بار شست‌وشو و باز گذاشتن درب دستگاه استفاده بیش از حد از مواد شوینده تجمع کف و رسوبات در فیلتر و شلنگ تخلیه اندازه‌گیری دقیق مواد شوینده و تمیزکردن ماهانه فیلتر دمای پایین شست‌وشو از بین نرفتن میکروب‌ها در دمای کمتر از ۴۰ درجه اجرای یک برنامه شست‌وشو با دمای بالا در هر دو هفته عدم تمیزکردن لاستیک و درام جمع شدن پرز و باقیمانده لباس‌ها در لاستیک استفاده از سرکه سفید یا جرم‌گیر مخصوص برای شست‌وشوی داخلی مسدود شدن فیلتر تخلیه تجمع مواد زائد و پرزها در مسیر آب باز کردن فیلتر و شست‌وشوی کامل هر ۳۰ روز

اشتباه رایجی که ۹۰ درصد خانواده‌ها مرتکب می‌شوند

یکی از بزرگ‌ترین خطاها، بستن درب ماشین بلافاصله بعد از شست‌وشو است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل محدودیت فضا یا عادت، بلافاصله پس از تخلیه لباس‌ها درب دستگاه را می‌بندند. در حالی که رطوبت باقی‌مانده داخل درام، در نبود جریان هوا، محیطی کاملاً مناسب برای رشد قارچ و کپک ایجاد می‌کند.

کارشناسان توصیه می‌کنند پس از هر بار استفاده، درب دستگاه حداقل ۲ تا ۳ ساعت باز بماند تا هوای داخل آن خشک شود. این کار ساده، مهم‌ترین عامل جلوگیری از ایجاد بوی بد است.

نشانه‌های اولیه‌ای که نباید نادیده گرفته شوند

بوی نامطبوع تنها نشانه اولیه آلودگی در داخل ماشین لباسشویی است.

در ادامه برخی علائمی که هشدار جدی محسوب می‌شوند را مرور می‌کنیم:

ایجاد لکه‌های سیاه در لاستیک درب

تخلیه ناقص آب پس از شست‌وشو

باقی ماندن کف در محفظه مواد شوینده

افزایش زمان شست‌وشو بدون دلیل مشخص

در صورت مشاهده این علائم، لازم است دستگاه به‌صورت کامل جرم‌گیری شود. در غیر این صورت، احتمال آسیب به المنت و برد کنترل بالا می‌رود و هزینه تعمیر ماشین لباسشویی چند برابر می‌شود.

راهکارهایی برای پیشگیری از بوی بد

تمیز کردن فیلتر تخلیه

فیلتر تخلیه، ذرات ریز و پرز لباس‌ها را جمع می‌کند. اگر این فیلتر مسدود شود، هم عملکرد دستگاه کاهش می‌یابد و هم آب آلوده در سیستم باقی می‌ماند.

استفاده دوره‌ای از جرم‌گیر

جرم‌گیرهای مخصوص ماشین لباسشویی باعث حذف رسوبات و باکتری‌ها از درام می‌شوند. توصیه می‌شود ماهی یک بار با دمای ۶۰ درجه و بدون لباس از آن استفاده شود.

انتخاب شوینده مناسب

استفاده از شوینده‌هایی با برچسب HE) High Efficiency) برای ماشین‌های اتومات، به‌دلیل کف کنترل‌شده، باعث عمر بیشتر دستگاه و تمیزی بهتر می‌شود.

نقش سرویس‌های تخصصی در کاهش هزینه‌ها

بسیاری از مشکلات مربوط به بوی بد و آلودگی داخلی لباسشویی با سرویس دوره‌ای برطرف می‌شود. سرویس‌کاران مجاز kardoon ضمن بررسی عملکرد کلی دستگاه، تمامی قسمت‌های درام، فیلتر، شلنگ‌ها و محفظه مواد شوینده را تمیز می‌کنند. این سرویس‌ها معمولاً در محل مشتری انجام می‌شود و به کاربران کمک می‌کند تا بدون نیاز به جابجایی دستگاه، از سلامت و بهداشت آن اطمینان حاصل کنند. به گفته کارشناسان فنی کاردون، اجرای سرویس دوره‌ای هر شش ماه یک‌بار، می‌تواند تا ۴۰ درصد از احتمال خرابی یا نیاز به تعمیر جلوگیری کند.

مراقبت روزانه، رمز ماندگاری ماشین لباسشویی

نکته مهمی که اغلب نادیده گرفته می‌شود این است که نگهداری از لباسشویی، مانند مراقبت از هر وسیله برقی دیگر، باید مداوم باشد. پاک کردن لاستیک دور درب، تمیز کردن کشوی مواد شوینده و اطمینان از خشک بودن محفظه پس از هر شست‌وشو، از ساده‌ترین روش‌هایی هستند که عمر دستگاه را افزایش می‌دهند.

جمع‌بندی

بوی نامطبوع ماشین لباسشویی، نشانه‌ای است از تجمع باکتری و آلودگی درون دستگاه؛ مشکلی که در اکثر موارد، با چند اقدام ساده قابل‌پیشگیری است. با رعایت بهداشت دستگاه و انجام سرویس‌های دوره‌ای توسط مراکز معتبر مانند کاردون، می‌توان از بروز خرابی‌های پرهزینه جلوگیری کرد و عمر مفید لباسشویی را افزایش داد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.