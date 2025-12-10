محمد سرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اجرای برنامه شست‌وشوی دوره‌ای مخازن ذخیره آب گفت: بر اساس دستورالعمل دفتر کنترل کیفیت و بهداشت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و مطابق برنامه زمان‌بندی‌شده، مخازن ذخیره آب در روستاهای بخش مرکزی، بخش قلعه‌شاهین و بخش ذهاب شست‌وشو و گندزدایی شده‌اند.

وی افزود: در این فرآیند، ابتدا مخازن به‌طور کامل تخلیه و رسوبات ته‌نشین‌شده با بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات مجهز به پمپ فشار خارج شد. سپس دیواره‌ها، کف مخازن و خطوط مرتبط با استفاده از مواد گندزدا و پودر پرکلرین چندین نوبت شست‌وشو و ضدعفونی شدند.