به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رولینگ استون، وودی آلن که در طول دوران حرفه‌ای‌اش بارها با دایان کیتون همکاری کرد، پس از مرگ این بازیگر با انتشار یادداشتی که در روزنامه «فری پرس» منتشر شد، از او تجلیل کرد و به مرور خاطرات خود از کیتون در فیلم‌هایی مانند «آنی هال»، «خوابگرد»، «منهتن» و «عشق و مرگ» پرداخت.

آلن درباره کیتون نوشت:

از نظر دستوری گفتن «منحصر به فردترین» نادرست است اما تمام قوانین دستور زبان و حدس می‌زنم هر چیز دیگری، هنگام صحبت در مورد دایان کیتون به حالت تعلیق در می‌آید. برخلاف هر کسی که کره زمین تجربه کرده یا بعید است که دیگر هرگز ببیند، چهره و خنده او هر فضایی را که وارد می‌شد روشن می‌کرد. اولین بار در یک تست بازیگری چشمم به زیبایی لاغر و کشیده‌اش افتاد و با خودم فکر کردم، اگر هکلبری فین یک زن جوان زیبا بود، کیتون می‌شد.

آلن از سال‌ها همکاری با کیتون و همچنین دوست قدیمی او بودن، تعریف کرد و نوشت که نظرات کیتون یکی از معدود نظراتی بود که وی به آن اعتماد داشت.

وی ادامه داد: با گذشت زمان، من برای یک مخاطب، یعنی فقط دایان کیتون، فیلم می‌ساختم. هرگز حتی یک نقد هم درباره کارهایم نخواندم و فقط به آنچه کیتون در مورد آنها می‌گفت اهمیت دادم. اگر او از فیلم خوشش می‌آمد، آن را یک موفقیت هنری می‌دانستم، اگر او اشتیاق کمتری داشت، سعی می‌کردم از انتقاد او برای تدوین مجدد استفاده کنم و به چیزی برسم که او نسبت به آن احساس بهتری داشت. او استعداد زیادی برای کمدی و درام داشت، اما می‌توانست با احساس برقصد و آواز بخواند، کتاب هم می‌نوشت و عکاسی می‌کرد، کلاژ می‌ساخت، خانه‌ها را تزئین می‌کرد و فیلم کارگردانی می‌کرد. در نهایت، بودن با او مایه خنده و شادی بود.

آلن و کیتون زمانی شریک زندگی هم بودند و در سال‌های بعد نیز دوست باقی ماندند. او نقش‌های متعددی را به‌طور خاص برای کیتون نوشت، از جمله شخصیت اصلی فیلم «آنی هال» در سال ۱۹۷۷ که برای آن جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد. بسیاری گمان می‌کردند که این فیلم بر اساس رابطه قبلی آنها ساخته شده، اما کیتون به نیویورک تایمز گفت: این درست نیست، هرچند عناصری از حقیقت در آن وجود دارد.

وودی آلن همچنین به سبک خاص او اشاره و عنوان کرد: البته حس مد او تماشایی بود. ترکیب‌هایی که او در لباس‌هایش به کار می‌برد با ابداعات روب گلدبرگ رقابت می‌کرد. او لباس‌ها را طوری ترکیب می‌کرد که منطق را به چالش می‌کشید اما همیشه جواب می‌داد. در سال‌های بعد، ظاهر او شیک‌تر هم شد.

در این ادای احترام، آلن به رابطه شخصی خود با کیتون هم پرداخت و از دیدار با خانواده او چنین نوشت: دنیای کیتون، آدم‌های اطراف او، پیشینه او بود. شگفت‌انگیز بود که این زن روستایی زیبا به یک بازیگر برنده جایزه و یک نماد مد پیچیده بدل شد. ما چند سال زندگی شخصی عالی با هم داشتیم و سرانجام به زندگی مشترک روی آوردیم و اینکه چرا از هم جدا شدیم، فقط خدا و فروید ممکن است بتوانند بفهمند. اما دنیا دائم در حال تعریف مجدد است و با درگذشت کیتون، دوباره تعریف می‌شود. چند روز پیش دنیا جایی بود که دایان کیتون را هم شامل می‌شد. حالا دنیایی است که این ویژگی را ندارد از این رو، دنیایی غمگین‌تر است. با این حال، فیلم‌های او وجود دارند و خنده‌های بلندش هنوز در سرم طنین‌انداز است.

آلن از زمان رابطه با سون-یی پروین، دخترخوانده شریک زندگی‌اش میا فارو، جنجال‌های زیادی به پا کرد. در جریان دعوای حقوقی او با فارو بر سر حضانت فرزند، فارو ادعا کرد که آلن با دخترش، دیلن فارو «رفتار نامناسبی» داشته و آلن این اتهامات را رد کرد و با پروین ازدواج کرد و اکنون بیش از ۲۰ سال است که این ازدواج ادامه دارد. وقتی این ادعاها در جریان جنبش «می‌تو» دوباره مطرح شد، کیتون برای دفاع از آلن به رسانه‌های اجتماعی روی آورد.

کیتون نوشت: وودی آلن دوست من است و من همچنان به او اعتقاد دارم. شاید جالب باشد که نگاهی به مصاحبه ۶۰ دقیقه‌ای او در سال ۱۹۹۲ بیندازید و ببینید نظر شما چیست.

در سال ۲۰۱۷، آلن در مراسم اهدای جایزه یک عمر دستاورد هنری موسسه فیلم آمریکا به کیتون، حضوری نادر یافت. آلن در این مراسم گفت: از همان لحظه‌ای که او را ملاقات کردم، او الهام‌بخش بسیار بسیار بزرگی برای من بود. مطمئناً بخش زیادی از آنچه در زندگی‌ام به دست آورده‌ام را مدیون او هستم. زندگی را از دریچه نگاه او می‌بینم. او واقعاً شگفت‌انگیز است. او زنی است که در هر کاری که انجام می‌دهد عالی است.