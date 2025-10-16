خانواده دایان کیتون دلیل فوت او را فاش کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، خانواده دایان کیتون با انتشار بیانیه‌ای علت درگذشت این بازیگر محبوب را فاش کردند. آنها با تشکر از طرفدارانش برای پیام‌های حمایتشان، به مجله پیپل گفتند که این بازیگر روز شنبه بر اثر ذات‌الریه درگذشت.

در این بیانیه آمده است: خانواده کیتون از پیام‌های فوق‌العاده، عشق و حمایتی که در چند روز گذشته برای دایان عزیز که ۱۱ اکتبر بر اثر ذات‌الریه درگذشت، دریافت کرده‌اند، بسیار سپاسگزارند.

خانواده کیتون پیشنهاد کردند که طرفداران وی می‌توانند به یاد او به یک مرکز ارائه رایگان غذای محلی یا یک پناهگاه حیوانات کمک مالی کنند.

خانواده وی به مجله پیپل گفتند: او عاشق حیوانات بود و همچنین در حمایت از جامعه بی‌خانمان‌ها ثابت قدم. بنابراین هرگونه کمک مالی به یاد او به یک بانک غذای محلی یا یک پناهگاه حیوانات، ادای احترامی فوق‌العاده و بسیار ارزشمند به او خواهد بود.

دایان کیتون شنبه در لس‌آنجلس و در ۷۹ سالگی از دنیا رفت. امدادگران به خانه‌ وی اعزام شده و او را به بیمارستانی در همان نزدیکی منتقل کردند.

پیپل پیشتر گزارش کرده بود که یکی از دوستان وی گفته بود سلامتی او در چند ماه گذشته بسیار ناگهانی رو به وخامت گذاشت و او بسیار تکیده شده بود و فقط خانواده نزدیکش از این موضوع مطلع بودند و او تصمیم گرفت «همه چیز را بسیار خصوصی نگه دارد».

با درگذشت این بازیگر برنده اسکار، ادای احترام از سوی همکاران و دوستانش تمامی نداشت. وی علاوه بر بازی در ده‌ها فیلم قابل توجه، به عنوان یک طرفدار پرشور حفظ آثار معماری و عاشق حیوانات شناخته می‌شد.

از روز جمعه، سینماهای زنجیره‌ای AMC فیلم‌های «آنی هال» و «یکی باید کوتاه بیاد» را به مدت یک هفته برای بزرگداشت او دوباره اکران خواهند کرد. کیتون برای فیلم «آنی هال» ساخته وودی آلن جایزه اسکار بهترین بازیگر زن را دریافت کرد و برای فیلم‌های «قرمزها»، «یکی باید کوتاه بیاد» و «اتاق ماروین» نامزد دریافت جایزه بهترین بازیگر زن شد.