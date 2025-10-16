به گزارش خبرگزاری مهر، نامزدهای دریافت جوایز نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران درحالی معرفی شدند که گروه داوران در بخش مسابقه فیلم‌های داستانی بلند برای بهترین بازیگر مرد، بهترین دستاورد فنی، بهترین فیلم و بهترین فیلمنامه نامزدی معرفی نکردند.

گروه داوران نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران متشکل از داریوش کاردان، سید مسعود اطیابی و شاهد احمدلو روز پنجشنبه پس از تماشای ۲۴ فیلم بخش مسابقه نامزدهای دریافت جایزه را به شرح زیر معرفی کردند:



الف) بخش داستانی کوتاه:

بهترین کارگردانی

۱: محمد پایدار (نوشابه مشکی)

۲: رضا مقصودی (مرثیه ای برای دلقک)

۳: روزبه شعرای نجاتی (آقای انتظام)

۴: علیرضا شمالی (روزی روزگاری سینما)

۵: ابوالفضل گلفام (سرباز و شعبده باز)

بهترین فیلمنامه

۱: مرثیه ای برای دلقک (رضا مقصودی)

۲: نوشابه مشکی (محمد پایدار)

۳: اذان صبح به افق یزد (زهره صباغیان)

۴: کاور (وحید الوندی فر)

بهترین بازیگر مرد

۱: سیدرضا حسینی (مرثیه ای برای دلق)

۲: علیرضا دیلمی (نوشابه مشکی)

۳: علیرضا مهران (سرباز و شعبده باز)

۴: علی پورستوده (خسرو ۱۲۷)

۵: محمدرضا اسکندری (اذان صبح به افق یزد)

۶: ایمان نظیفی (آقای انتظام)

۷: سیدمرتضی غدیری (بدرود پاییز)

بهترین بازیگر زن

۱: فرزانه میدانی (جشن هنر)

۲: سمانه اسکندری (خسرو ۱۲۷)

۳: کتایون شریفی (مرثیه ای برای دلقک)

بهترین فیلم (جایزه ویژه رضا ژیان)

۱: نوشابه مشکی (محمد پایدار)

۲: مرثیه ای برای دلقک (رضا مقصودی)

۳: آقای انتظام (روزبه شعرای نجاتی)

۴: کاور (وحید الوندی فر)



ب) پویانمایی:

بهترین پویانمایی (جایزه ویژه رضا ژیان)

۱: آیدی (فهیمه قبادی)

۲: کشاورز و ربات (عبدالله علیمراد)

۳: سلاخی (سپهر مومنی)



ج) داستانی بلند

بهترین کارگردانی

۱: جواد مزد آبادی (تلخ اما شیرین)

۲: محمدحسین امانی (وانتافه)

بهترین فیلمنامه

گروه داوران در این بخش نامزد معرفی نکرد.

بهترین بازیگر زن

۱: افسانه چهره آزاد (وانتافه)

۲: مهری آل آقا (وانتافه)

بهترین بازیگر مرد

گروه داوران در این بخش نامزد معرفی نکرد.

بهترین دستاورد فنی

گروه داوران در این بخش نامزد معرفی نکرد.

بهترین فیلم

گروه داوران در این بخش نامزد معرفی نکرد.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه با نمایش فیلم‌های کوتاه، داستانی و پویانمایی و اکران هم‌زمان آثار کمدی در شهرستان‌ها و روستاهای تابعه استان زنجان به دبیری ساسان قجر برگزار شد و فرصتی برای آموزش، آشنایی و ارتقای توانایی فیلمسازان جوان فراهم آورد.