افت دلار و ثبات نسبی طلا در بازار آزاد؛ سکه جدید ۱۱۳.۸ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، روند معاملات امروز بازار آزاد حاکی از ثبات نسبی بهای طلا و کاهش قیمت ارزهای توافقی است.

اکنون قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران به ۱۰ میلیون و ۹۱۵ هزار تومان رسیده و هر مثقال طلا نیز ۴۷ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.

در بازار سبزه‌میدان تهران، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۰۸ میلیون تومان و طرح جدید ۱۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام شده است. همچنین نیم‌سکه با نرخ ۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه با ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی با قیمت ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

تغییرات نرخ در بازار جهانی

در بازار جهانی نیز بهای هر اونس طلا به ۴۰۷۴ دلار افزایش یافته و در بالاترین سطح تاریخی خود باقی مانده است؛ رشدی که ناشی از انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره در آمریکا و تقویت تقاضای ایمنی سرمایه ارزیابی می‌شود.

کاهش نرخ ارزهای توافقی

در بازار ارز توافقی، نرخ اسکناس و حواله اغلب ارزها کاهشی بوده است.

دلار توافقی: اسکناس ۷۲ هزار و ۴۰۵ تومان، حواله ۷۰ هزار و ۲۹۶ تومان

یورو توافقی: اسکناس ۸۴ هزار و ۱۰۷ تومان، حواله ۸۱ هزار و ۶۵۸ تومان

درهم امارات: اسکناس ۱۹ هزار و ۷۱۵ تومان، حواله ۱۹ هزار و ۱۴۱ تومان

این کاهش نرخ‌ها در ادامه روند نزولی روزهای اخیر رخ داده و کارشناسان آن را نتیجه افزایش عرضه ارز در بازار متشکل و افت انتظارات تورمی پس از فروکش‌کردن شوک‌های سیاسی اخیر می‌دانند.

افت اخیر نرخ ارز هم‌زمان با کاهش فضای نگرانی ناشی از مکانیسم ماشه و ثبات در بازار جهانی نفت بوده است. طی هفته گذشته نیز بانک مرکزی با عرضه بیشتر دلار توافقی از مسیر صرافی‌ها و بازگشت بخشی از منابع بلوکه‌شده، نوسانات را کنترل کرد.

در همین حال، به‌رغم رشد قیمت جهانی طلا، بازار داخلی نشان می‌دهد که اثرگذاری نرخ ارز از رشد جهانی پیشی گرفته و مانع جهش قیمتی طلا شده است.

به گفته تحلیلگران بورس‌کالا، در صورت تثبیت دلار در محدوده ۷۲ هزار تومان، احتمال حفظ قیمت سکه در بازه ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون تومان در کوتاه‌مدت بالاست؛ مگر آنکه بازار جهانی طلا با رکورد تازه‌ای روبه‌رو شود.