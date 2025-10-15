قرصی موثر در کُند کردن روند پیشروی دیابت نوع یک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که داروی باریسیتینیب به طور ایمن تولید انسولین بدن را در افرادی که به تازگی به دیابت نوع ۱ مبتلا شدهاند، حفظ میکند.
علاوه بر این، نتایج نشان میدهد که دیابت بیماران پس از قطع مصرف باریسیتینیب شروع به پیشرفت کرد. آنها انسولین کمتری تولید میکردند و سطح قند خون آنها پایدارتر بود.
«میکائلا وایبل»، محقق ارشد، ایمونولوژیست و مدیر پروژه در مؤسسه تحقیقات پزشکی سنت وینسنت در استرالیا، در یک بیانیه خبری گفت: «برای اولین بار، ما یک درمان خوراکی داریم که میتواند به طور زودهنگام به افراد مبتلا به دیابت نوع ۱ به طور قابل توجهی کمک کند تا کمتر به درمان انسولین وابسته باشند و نیاز به زمان زیادی برای مدیریت روزانه بیماری نداشته باشند و همچنین میتواند میزان عوارض طولانی مدت را کاهش دهد.»
دیابت نوع ۱ زمانی رخ میدهد که سیستم ایمنی به سلولهای بتای تولیدکننده انسولین در پانکراس حمله میکند. با کاهش تولید انسولین و در نهایت توقف آن، بیماران باید تا آخر عمر برای مدیریت سطح قند خون به تزریق انسولین متکی باشند.
محققان گفتند که داروی باریسیتینیب با سرکوب سیگنالهایی در بدن که سیستم ایمنی را تحریک میکنند، عمل میکند و در حال حاضر برای درمان بیماریهای خودایمنی مانند آرتریت روماتوئید، کولیت روده و آلوپسی تأیید شده است.
تیم تحقیقات این نظریه را مطرح کردند که باریسیتینیب ممکن است به محافظت از سلولهای بتا در افرادی که به تازگی به دیابت نوع ۱ مبتلا شدهاند، کمک کند.
برای مطالعه جدید، محققان ۹۱ نفر در سنین ۱۰ تا ۳۰ سال را که در ۱۰۰ روز گذشته به دیابت نوع ۱ مبتلا شده بودند، استخدام کردند. به بیماران به طور تصادفی روزانه قرصهای باریسیتینیب یا دارونما به مدت ۴۸ هفته داده شد.
این مطالعه نشان داد که مصرف باریسیتینیب عملکرد سلولهای بتای بیماران را حفظ کرد، نوسانات قند خون آنها را کاهش داد و نیاز آنها به انسولین کاهش یافت.
علاوه بر این، محققان گفتند که پس از قطع مصرف باریسیتینیب در هفته ۴۸، کنترل قند خون آنها تا حدی کاهش یافت که در هفتههای ۷۲ و ۹۶ تقریباً مشابه بیماران دارونما بود.
وایبل گفت: «در میان عوامل امیدوارکنندهای که نشان داده شده است عملکرد سلولهای بتا را در دیابت نوع ۱ حفظ میکنند، باریسیتینیب برجسته است زیرا میتوان آن را به صورت خوراکی مصرف کرد، برای اکثریت افراد، از جمله کودکان خردسال، به خوبی قابل تحمل است و به وضوح مؤثر است.»
وی گفت: «این نتایج، آزمایشهای بیشتر را برای تعیین اینکه آیا مزایای درمان میتواند در طول سالهای طولانی در طول درمان حفظ شود و آیا درمان مراحل اولیه بیماری میتواند از تشخیص بالینی جلوگیری کند یا آن را به تأخیر بیندازد، توجیه میکند.»
وایبل گفت: «اگر این دارو مؤثر باشد، پزشکان ممکن است بتوانند با شناسایی افرادی که خطر ژنتیکی برای این بیماری دارند و درمان زودهنگام آنها، دیابت نوع ۱ را از بین ببرند.»
او افزود: «ما امیدواریم که آزمایشهای بزرگتر فاز III با باریسیتینیب به زودی آغاز شود. اگر این آزمایشها موفقیتآمیز باشند، این دارو میتواند ظرف پنج سال برای درمان دیابت نوع ۱ تأیید شود.»
