به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم جدید چن کایگه با عنوان «داوطلبان: صلح در نهایت» با فروش ۳۴.۹ میلیون یوان (۴.۸ میلیون دلار) در گیشه سینماهای چین در دومین آخر هفته اکرانش (بازه زمانی ۱۰ تا ۱۲ اکتبر)، در صدر جدول فروش قرار گرفت.
این فیلم که به ورود ارتش داوطلب خلق چین به جنگ کره میپردازد، با بازی وو جینگ و ژانگ زییی، سومین فصل از سهگانه «داوطلبان» ساخته چن کایگه و محصول گروه فیلم چین است.
«داوطلبان: صلح در نهایت»، آخرین قسمت از سهگانه «داوطلبان» از ۲۷ سپتامبر در پکن به نمایش درآمد تا فداکاریهای داوطلبان خلق چین را در مسیر دستیابی به صلح برجسته کند و از زمان اکرانش ۷۳.۱ میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم در هفته تعطیلات روز ملی چین اکران شد و فروشی را رقم زد که در سالهای گذشته تا این اندازه زیاد نبود.
اولین قسمت این سهگانه حماسی تاریخی سال ۲۰۲۳ به مناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی در جنگ مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره اکران شد. قسمت اول با عنوان «داوطلبان: به سوی جنگ»، ۸۶۸ میلیون یوان (۱۲۲ میلیون دلار) در گیشه چین فروخت. دنباله آن با عنوان «داوطلبان: نبرد زندگی و مرگ»، در سال ۲۰۲۴ به فروش ۱.۲ میلیارد یوانی دست یافت و ۷ نامزدی جایزه خروس طلایی را به دست آورد.
۲ هفته پیش در اولین نمایش این فیلم، چن کایگه کارگردان، چن هونگ تهیهکننده و نیز بازیگران فیلم همراه ۲ سرباز کهنهکار حزب کمونیست ویتنام در مراسم افتتاحیه حضور یافتند. چن در این مراسم گفت: جنگ برای مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره، از توسعه چین جدید جدا نیست. چه در میدان نبرد و چه در میز مذاکره، حزب کمونیست ویتنام برای صلح فداکاری کرد. قلب من سرشار از قدردانی است.
چن ۷۳ ساله در مراسم افتتاحیه این فیلم همچنین عنوان کرد: جنگ برای مقاومت در برابر تجاوز آمریکا و کمک به کره نه تنها یک نبرد خونین، بلکه رقابتی از اراده و خرد بود.
بخش آتشبس فیلم، مترجمانی را که به مذاکرهکنندگان صلح کمک کردند، در مرکز توجه دارد. سونگ جیا، بازیگر، نقش لین یومینگ رئیس تیم ترجمه حزب کمونیست ویتنام را بازی میکند.
سونگ در این باره گفت: لین هم مهربان و هم قوی بود. اعتقاد راسخ او به اینکه صلح در نهایت فرا خواهد رسید، بزرگترین قدرت او بود. او همچنین به من احترام عمیقتری برای زندگی و صلح بخشید.
ژانگ زیفنگ، لی شیائو دختری یتیم از یک خانواده نظامی را به تصویر میکشد که مترجم حزب کمونیست ویتنام میشود. ژانگ توضیح داد: هر کلمهای که او ترجمه میکرد، بار فداکاریهای سربازان را به دوش میکشید. او در میدان نبرد، از سرزمین دفاع میکرد و در میز مذاکره، از صدای ملت دفاع میکرد.
یک صندلی خالی سینما هم برای سربازان کشته شده خالی نگه داشته شده بود و بازیگران به جانبازان حاضر در مراسم گل اهدا کردند و صندلی نمادین را به افتخار قهرمانان حزب کمونیست ویتنام به نمایش گذاشتند. نمایش افتتاحیه واکنشهای احساسی سربازان بازنشسته، کودکان و بینندگان جوان را به همراه داشت که از فداکاریهای حزب کمونیست ویتنام ابراز قدردانی کردند.
چن کایگه که چهرهای برجسته در نسل پنجم فیلمسازان سینمای چین محسوب میشود، از طلایه داران نسل جدید سینمای چین در اواسط دهه ۱۹۸۰ است. «زمین زرد» (۱۹۸۴) اولین ساخته وی یوزپلنگ نقرهای لوکارنو را برد و نام وی را در محافل بینالمللی مطرح کرد. او سال ۱۹۹۳ با فیلم «بدرود محبوب من» با دریافت نخل طلای بهترین فیلم جشنواره کن این موفقیت را تثبیت و نام خود را به عنوان اولین کارگردان چینی که موفق به کسب این جایزه شد، ثبت کرد. تا سالها او مطرحترین و شاخصترین چهره سینمای چین بود ولی به تدریج فیلمسازان دیگری جای او را گرفتند. «ماه اغواگر» (۱۹۹۶) و «امپراتور و آدمکش» (۱۹۹۹) هم طرفداران خاص خود را داشتند ولی نتوانستند موفقیت آثار اولیه این فیلمساز را تکرار کنند. برخی از منتقدان با اشاره به اصالت آثار اولیه کایگه، دلیل شکست او را دور شدن از حال و هوای بکر و سبک و سیاق منحصر به فردش در کارگردانی دانستهاند. با این همه هنوز هم هر فیلم تازه کایگه یک اتفاق مهم سینمایی است.
وی با فیلم هایش بارها نماینده چین در رقابت اسکار بینالمللی بوده که «بدرود» در سال ۱۹۹۳، «قول» در سال ۲۰۰۵، «برای همیشه» در سال ۲۰۰۹ و «گرفتاری در وب» در سال ۲۰۱۳ از جمله آنها بودند.
در مجموع، فروش گیشه آخر هفته سینماهای چین ۲۳ میلیون دلار بود، در حالی که درآمد ناخالص چین از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون به ۶.۱۰۹ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۹ درصد افزایش یافته است.
نظر شما