روح اله مهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون ۹۸/۵ درصد مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و تنها یک و نیم درصد باقیمانده که تا پایان مهرماه تسویه خواهد شد.
وی با اشاره به تأمین منابع مالی موردنیاز، افزود: مجموع مبلغ مطالبات گندمکاران استان حدود ۱۲ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان بوده که تاکنون بخش عمده آن پرداخت شده و ۱۵۶ میلیارد تومان دیگر نیز بهزودی به حساب کشاورزان واریز میشود.
مهری با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای حمایت از کشاورزان و تسریع در پرداخت مطالبات صورت میگیرد، خاطرنشان کرد: هماهنگیهای لازم با مرکز انجام شده و روند پرداخت نهایی در حال انجام است.
وی از همکاری و صبوری کشاورزان گلستان قدردانی کرد و گفت: امید است با این پرداخت، بخشی از دغدغههای تولیدکنندگان گندم در استان کاهش یابد.
