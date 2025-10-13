برنامه الگوی کشت پاییزه اصفهان اعلام شد؛ شوک ۱۰۰ هزار تُنی کاهش گندم

پیمان فیروزنیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره برنامه‌ریزی‌های جدید برای الگوی کشت محصولات زراعی در سال زراعی جاری ۱۴۰۴-۱۴۰ و محدودیت منابع آبی در استان، اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامناسب منابع آبی، امسال برنامه ابلاغی الگوی کشت گندم آبی در استان کاهش یافته است.

پیش‌بینی کشت گندم آبی در سطح ۴۷ هزار هکتار از اراضی

وی ادامه داد: سال گذشته برنامه کشت گندم آبی در سطح ۵۷ هزار هکتار از اراضی استان پیش‌بینی شده بود اما برای سال جاری این میزان به ۴۷ هزار هکتار کاهش یافته است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: در صورت بهبود شرایط بارندگی و تأمین آب از منابع زاینده‌رود توسط شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، امکان افزایش سطح زیر کشت گندم آبی وجود خواهد داشت.

فیروزنیا تأکید کرد: این برنامه به شهرستان‌های استان ابلاغ شده و نهاده‌های مورد نیاز از جمله بذر و کود شیمیایی یارانه‌دار در حال توزیع میان کشاورزان است.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی در سال زراعی گذشته که مانع از رسیدن مزارع به مرحله برداشت شد، اظهار امیدواری کرد: با بازگشت شرایط بارندگی به حالت نرمال، تولید گندم دیم در سال جاری بهبود یابد.

آغاز طرح "پایداری تولید در دیمزارها" در اصفهان

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: برای سال جاری ۳۲ هزار هکتار برای کشت گندم دیم در استان اصفهان در نظر گرفته شده و بذر و کود مورد نیاز تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

فیروزنیا همچنین به اجرای طرح پنج‌ساله "جهش تولید در دیمزارها" اشاره کرد و افزود: این طرح امسال به مرحله جدیدی تحت عنوان "پایداری تولید در دیمزارها" وارد شده است.

به گفته وی، در این طرح حمایت‌های ویژه‌ای از کشت دیم صورت می‌گیرد و نظارت‌های فنی توسط کارشناسان بخش دولتی و خصوصی انجام می‌شود.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های کشت آبی، تمرکز بر دیمزارها برای تأمین امنیت غذایی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

فیروزنیا ابراز امیدواری کرد: با مدیریت مناسب مزارع و بارندگی مطلوب، تولید قابل‌توجهی در دیمزارها محقق شود.

کاهش ۱۰۰ هزار تنی تولید گندم در سال گذشته

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به کاهش سطح زیر کشت گندم آبی و افزایش کشت گندم دیم در برنامه الگوی کشت سال جاری استان، تصریح کرد: این تغییر با هدف استفاده از آب سبز (بارندگی) و کاهش وابستگی به منابع آبی پشت سد زاینده‌رود و آب‌های زیرزمینی انجام شده است.

وی درباره عملکرد سال گذشته گفت: در سال زراعی پیش، برنامه کشت گندم آبی ۵۷ هزار هکتار در نظر گرفته شده بود اما با وجود کشت بیش از ۶۱ هزار هکتار، به دلیل کمبود بارندگی، سرمای طولانی زمستان، افزایش ناگهانی دما در بهار، باد زدگی و سرمازدگی، تولید گندم استان به شدت کاهش یافت.

فیروزنیا افزود: در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ که گذشت، تولید گندم استان به حدود ۲۰۰ هزار تن رسید در حالی که در سال قبل از آن ۱۴۰۳- ۱۴۰۲ تولید به ۳۱۲ هزار تن رسیده بود که این کاهش حدود ۱۰۰ هزار تنی به طور عمده به دلیل کمبود آب در حوضه زاینده‌رود و تأمین نشدن به‌موقع آب برای مزارع بود.

وی تأکید کرد: بارندگی‌های مؤثر (حداقل ۲۰ میلی‌متر) برای شست‌وشوی شوری خاک و تأمین نیاز آبی گیاهان ضروری است اما سال گذشته حتی یک نوبت بارندگی مؤثر در بسیاری از مناطق استان رخ نداد.

هدف‌گذاری برای کشت جو آبی در سطح ۵۰ هزار هکتار

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره برنامه کشت جو در سال زراعی جاری نیز اظهار کرد: با توجه به نیاز بالای استان به جو به دلیل وجود دامداری‌های متعدد، امسال در سطح ۵۰ هزار هکتار برای کشت جو آبی در نظر گرفته شده و بذر و کود شیمیایی مورد نیاز تأمین شده و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته، مشکلات قیمت‌گذاری جو بر درآمد کشاورزان تأثیر منفی گذاشت و برخی تولیدکنندگان بذر از کشت این محصول خودداری کردند که منجر به محدودیت‌هایی در تأمین بذر جو در سطح کشور شد. با این حال، در استان اصفهان تلاش شده تا بذر مورد نیاز تا حد ممکن تأمین شود.

پیش‌بینی کشت قصیل جو بعنوان محصول کم آب بر

وی همچنین به تولید قصیل جو به‌عنوان علوفه کم‌آب‌بر اشاره کرد و گفت: قصیل جو در مرحله‌ای از رشد که پروتئین گیاهی به سطح مناسبی می‌رسد، برداشت شده و به‌عنوان علوفه در اختیار دامداری‌ها قرار می‌گیرد.

به گفته مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان این روش می‌تواند بخشی از نیاز علوفه استان را که به طور عمده از طریق کشت ذرت تأمین می‌شود، با مصرف آب کمتر جبران کند.

فیروزنیا اضافه کرد: برای جو دیم نیز ۶ هزار هکتار در برنامه کشت استان پیش‌بینی شده که با وجود محدودیت‌های تأمین بذر، پیگیری‌ها برای اجرای آن در حال انجام است.

چالش‌های کشت کلزا در شرایط خشکسالی

وی درباره کشت دانه کلزا نیز گفت: برنامه کشت کلزا در استان هزار هکتار برای سال جاری تعیین شده و بذر و نیازهای اولیه تأمین شده است؛ همچنین کلاس‌های آموزشی برای کشاورزان برگزار شده اما به دلیل خشکی منابع آبی و نیاز برخی کشت‌های تابستانه به آب در شرایط کنونی، اجرای الگوی کشت کلزا با مشکلاتی مواجه شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: رعایت زمان کشت برای کلزا اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل برنامه‌ریزی شده تا کسری تولید کلزا با کشت دیگر دانه‌های روغنی مانند گلرنگ جبران شود.

فیروزنیا خاطرنشان کرد: کلزا به طور عمده در مناطق سردسیر و معتدل مانند فریدون‌شهر و گلپایگان کشت می‌شود اما در مناطق گرمسیر به دلیل وجود آفات، هزینه تولید این محصول برای کشاورز افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به حمایت‌های دولت از محصولاتی که در برنامه الگوی کشت قرار دارند، گفت: گندم، جو و کلزا از جمله محصولاتی هستند که از حمایت‌های قیمتی، بذر یارانه‌دار، کود با نصف قیمت بازار آزاد و بیمه محصولات کشاورزی بهره‌مند می‌شوند.

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان افزود: در استان‌هایی که این محصولات در الگوی کشت قرار دارند، بخشی از حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و این حمایت‌ها تنها برای محصولاتی است که در برنامه الگوی کشت تعریف شده است.