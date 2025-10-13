سیروش همت‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات نظارتی این اداره‌کل در سال جاری اظهار داشت: در ابتدای سال جاری، با هدف صیانت از سلامت و ایمنی شهروندان، از فعالیت مجموعه‌های تفریحی فاقد استانداردهای لازم جلوگیری به‌عمل آمد. در همین راستا، برای پنج شهربازی که تحت بهره‌برداری بخش خصوصی بودند، اقدامات قانونی صورت گرفت. برخی از این پرونده‌ها در حال رسیدگی قضائی هستند و منتظر صدور رأی نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح می‌باشند.



وی در ادامه با اشاره به فعالیت‌های حوزه اندازه‌شناسی افزود: سازمان ملی استاندارد به‌عنوان مدافع حقوق مصرف‌کنندگان، با نظارت دقیق بر تجهیزات اندازه‌گیری، از کم‌فروشی و تضییع حقوق مردم جلوگیری می‌کند. در یک‌سال گذشته، ۱۲۴۰ مورد آزمون بر روی نازل‌های سوخت مایع و CNG در جایگاه‌های عرضه سوخت استان انجام شده است. همچنین، ۶۵۹ مورد آزمون نیز بر روی باسکول‌های وسایل نقلیه چرخ‌دار جاده‌ای صورت گرفته است.



همت‌زاده ادامه داد: در حوزه نظارت بر ترازوهای فروشگاهی و تجهیزات سبک تولید، ۶۵۹ مورد آزمون و کالیبراسیون در سال گذشته انجام شده است. همچنین، در بخش ارزیابی صلاحیت، هم‌اکنون ۱۵ آزمایشگاه همکار و ۲ شرکت بازرسی در سطح استان فعال هستند که موفق به دریافت گواهینامه تأیید صلاحیت از مرکز ملی تأیید صلاحیت شده‌اند. این نهادها تحت نظارت مستمر کارشناسان اداره‌کل استاندارد استان قرار دارند.



مدیرکل استاندارد استان با اشاره به شعار امسال روز جهانی استاندارد با عنوان «مشارکت برای تحقق اهداف» گفت: در سال جاری، یک جلسه شورای استاندارد با حضور استاندار محترم و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد. در این جلسه، بر لزوم استانداردسازی گندم، تجهیزات تفریحی، مصالح ساختمانی، و مراکز خدماتی از جمله هتل‌ها، خانه‌های سالمندان و سایر مراکز اقامتی تأکید شد. همچنین، مقرر گردید شهرداری‌ها و پیمانکاران در اجرای الزامات استاندارد همکاری لازم را داشته باشند.



وی افزود: در راستای تحقق اهداف اسناد بالادستی، کمیسیون تخصصی استاندارد با محوریت اجرایی‌سازی سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی نیز در سال جاری با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و اقدامات لازم برای پیاده‌سازی این سند در دستور کار قرار گرفت.



همت‌زاده در پایان با اشاره به آغاز هفته ملی استاندارد خاطرنشان کرد: به همین مناسبت، همایش گرامی‌داشت هفته استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استانی و ملی، روز شنبه ۲۶ مهرماه سال جاری در سالن همایش‌های اتاق بازرگانی استان برگزار خواهد شد.