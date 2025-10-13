جدیدترین ادعای «ترامپ» درباره ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در تلاش برای توجیه امیال جنگ طلبانه خود در سخنانی مضحک مدعی شد: توافق غزه با حمله به اهداف هستهای ایران آغاز شد!
رئیس جمهور آمریکا که نمیتواند بیماری خودشیفتگی اش را پنهان کند، سپس ادعا کرد: تمام دنیا هیجان زده است و این لحظه به معنای صلح برای خاورمیانه (غرب آسیا) است.
دونالد ترامپ بدون توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هستهای تهران، در تلاشی عوام فریبانه برای توجیه تهاجم این کشور به ایران بر خلاف کنوانسیونهای بین المللی ادعا کرد: اگر ایران سلاح هستهای داشت، توافق غزه اتفاق نمیافتاد! ایران دیگر برنامه هستهای ندارد و نابود شده است!
وی ادعا کرد: ما به موفقیت بزرگی دست یافتیم و بسیاری از کشورها خواهان دستیابی به توافق (غزه) بودند. قطر، عربستان و امارات به همراه اردن و مصر خوب عمل کردند.
