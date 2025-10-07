ادعای نتانیاهو: اسرائیل محور ایران را در هم شکسته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: ما روزهای سرنوشت‌سازی را پشت سر می‌گذاریم و به تلاش برای دستیابی به تمام اهداف جنگ ادامه خواهیم داد.

وی اظهار داشت که این رژیم به تلاش برای بازگرداندن همه اسرای صهیونیست، نابودی رژیم حماس و اطمینان یافتن از اینکه غزه دیگر هرگز اسرائیل را تهدید نکند، ادامه خواهد داد.

نتانیاهو در ادامه با بیان اینکه کابینه او بقای اسرائیل را تضمین خواهد کرد مدعی شد که اسرائیل محور ایران را در هم شکسته و چهره خاورمیانه را تغییر داده است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: هر کسی که علیه ما دست دراز کند، متحمل ضربات کوبنده بی‌سابقه‌ای خواهد شد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: ایران در حال توسعه موشک‌های بالستیک قاره‌پیما با برد ۱۱۰۰۰ کیلومتر است که به نیویورک، واشنگتن، بوستون، میامی و حتی مار-ئه-لاگو تفرجگاه ترامپ خواهد رسید.

ادعای نتانیاهو درباره در هم شکستن محور ایران در حالی مطرح شده است که به دلیل جنایات فجیع او و کابینه‌اش در طول دو سال جنگ علیه غزه، اسرائیل به شکل بی سابقه‌ای در جهان منزوی شده است و با فشارهای شدیدی در داخل و خارج مواجه است.