به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در مراسم سالروز تاسیس نیروی دریایی این کشور بار دیگر در اظهاراتی بی‌اساس مدعی شد که این کشور برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را نابود کرده است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: امیدوارم ایران دوباره برنامه هسته‌ای خود را شروع نکند، زیرا مجبور خواهیم بود با آن مقابله کنیم.

اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر بگیرد، ما زیاد منتظر نخواهیم ماند.

ترامپ در ادامه مدعی شد: اگر به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نمی‌کردیم، این کشور ظرف یک ماه به سلاح هسته‌ای دست پیدا می‌کرد.

وی افزود: ما ۲۲ سال است که منتظر حمله به ایران بودیم و هیچ رئیس جمهوری در آمریکا جرأت انجام این کار را نداشته است.

ترامپ خطاب به پرسنل نیروی دریایی آمریکا گفت: ما نمی‌خواهیم شما را به میدان نبرد بفرستیم، مگر اینکه لازم باشد.

ادعاهای ترامپ در خصوص برنامه هسته‌ای ایران در حالی تکرار می‌شود که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده که هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و انرژی هسته‌ای را برای مقاصد صلح آمیز نیاز دارد.

از سوی دیگر مقامات کشورمان تاکید کرده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران نابود شدنی نیست؛ چرا که علم را نمی‌توان با بمباران نابود کرد یا به عقب بازگرداند.