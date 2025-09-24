  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۹

ادعای ویتکاف: تمایل داریم با ایران گفتگو کنیم

ادعای ویتکاف: تمایل داریم با ایران گفتگو کنیم

نماینده رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد که کشورش تمایل دارد با ایران گفتگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه با اشاره به اینکه آمریکا تمایل به گفتگو با ایران دارد، مدعی شد که کشورش در حال گفتگو با ایرانی‌ها است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که ایران در موقعیت دشواری قرار دارد.

ویتکاف همچنین مدعی شد که مذاکره با ایران بیشتر درباره راستی‌آزمایی بر سر غنی‌سازی و راستی‌آزمایی بر سر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود.

ویتکاف در بخش دیگری از سخنانش گفت: امیدوارم که در روزهای آینده نوعی پیشرفت در مورد غزه اعلام شود.

وی افزود: طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای صلح در خاورمیانه و غزه به برخی از رهبران ارائه شده است.

ادعای نماینده آمریکا در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که هیچ وقت دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و انرژی هسته‌ای را تنها برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهد. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیر خود تاکید کردند که ایران بنای ساخت سلاح هسته‌ای و استفاده از این سلاح را ندارد.

کد خبر 6601089

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها