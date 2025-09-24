ادعای ویتکاف: تمایل داریم با ایران گفتگو کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در امور خاورمیانه با اشاره به اینکه آمریکا تمایل به گفتگو با ایران دارد، مدعی شد که کشورش در حال گفتگو با ایرانی‌ها است.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود که ایران در موقعیت دشواری قرار دارد.

ویتکاف همچنین مدعی شد که مذاکره با ایران بیشتر درباره راستی‌آزمایی بر سر غنی‌سازی و راستی‌آزمایی بر سر عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای خواهد بود.

ویتکاف در بخش دیگری از سخنانش گفت: امیدوارم که در روزهای آینده نوعی پیشرفت در مورد غزه اعلام شود.

وی افزود: طرح ۲۱ ماده‌ای ترامپ برای صلح در خاورمیانه و غزه به برخی از رهبران ارائه شده است.

ادعای نماینده آمریکا در حالی مطرح شده است که جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده است که هیچ وقت دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و انرژی هسته‌ای را تنها برای مقاصد صلح‌آمیز می‌خواهد. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیر خود تاکید کردند که ایران بنای ساخت سلاح هسته‌ای و استفاده از این سلاح را ندارد.