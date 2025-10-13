سرویس دهی در خط ۵ مترو تهران به حالت عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: عصر امروز (دوشنبه ۲۱ مهرماه) در ساعت ۱۵:۳۶ به دلیل بروز نقص فنی در شبکه برق بالاسری، بخشی از سرویس‌دهی در مسیر گلشهر به سمت کرج با وقفه موقت همراه شد.

بلافاصله پس از وقوع این مشکل، تیم‌های فنی و تکنسین‌های متخصص در محل حاضر شده و عملیات عیب‌یابی و تعمیر را آغاز کردند. با تلاش پیوسته این گروه‌ها، نقص فنی به‌طور کامل برطرف شد و حرکت قطارها در مسیر یادشده از سر گرفته شد.

در طول مدت عملیات فنی، حرکت قطارها در سایر مسیرهای این خط از جمله تهران – کرج و بالعکس ادامه داشت تا کمترین میزان اختلال در خدمات‌رسانی به مسافران ایجاد شود.

شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه با قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان گرامی در طول این اختلال موقت، ضمن عذرخواهی از مسافران به دلیل تأخیر ایجادشده، تأکید می‌کند که حفظ ایمنی، پایداری و کیفیت خدمات همواره در اولویت برنامه‌های این شرکت قرار دارد.