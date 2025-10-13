  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۵

آزادی حدود ۴ هزار اسیر فلسطینی در ۳ توافق تبادل اسرا

منابع فلسطینی اعلام کردند که در ۳ توافق تبادل اسرا که مقاومت در جریان نبرد طوفان الاقصی به آنها دست یافت مجموعاً ۳۹۸۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع فلسطینی اعلام کردند که در ۳ توافق تبادل اسرا که مقاومت در جریان نبرد طوفان الاقصی به آنها دست یافت مجموعاً ۳۹۸۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شده اند.

این منابع بیان کردند: از این تعداد ۴۸۶ اسیر دارای احکام حبس ابد بوده و ۳۱۹ نفر دیگر احکام طولانی مدت بس داشته‌اند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: همچنین ۲۹۷ نفر از این اسرا کودک و ۱۱۴ نفر از آنان زنان فلسطینی بوده‌اند علاوه بر آنکه ۳۳ نفر از این اسرای آزاد شده احتمال دریافت حکم زندان ابد و یا احکام طولانی مدت حبس داشته‌اند.

این منابع تاکید کردند: همچنین ۲۷۲۴ نفر از این اسرا از اهالی نوار غزه بوده‌اند که پس از ۷ اکتبر توسط اشغالگران صهیونیست زندانی شدند.

