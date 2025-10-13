آزادی حدود ۴ هزار اسیر فلسطینی در ۳ توافق تبادل اسرا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، منابع فلسطینی اعلام کردند که در ۳ توافق تبادل اسرا که مقاومت در جریان نبرد طوفان الاقصی به آنها دست یافت مجموعاً ۳۹۸۵ اسیر فلسطینی از زندان‌های رژیم اشغالگر آزاد شده اند.

این منابع بیان کردند: از این تعداد ۴۸۶ اسیر دارای احکام حبس ابد بوده و ۳۱۹ نفر دیگر احکام طولانی مدت بس داشته‌اند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: همچنین ۲۹۷ نفر از این اسرا کودک و ۱۱۴ نفر از آنان زنان فلسطینی بوده‌اند علاوه بر آنکه ۳۳ نفر از این اسرای آزاد شده احتمال دریافت حکم زندان ابد و یا احکام طولانی مدت حبس داشته‌اند.

این منابع تاکید کردند: همچنین ۲۷۲۴ نفر از این اسرا از اهالی نوار غزه بوده‌اند که پس از ۷ اکتبر توسط اشغالگران صهیونیست زندانی شدند.