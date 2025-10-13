به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجیدی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ساختمان برج «امید» استانداری لرستان، اظهار داشت: ساخت این ساختمان کشوقوسهایی داشته است، باتوجهبه بازدیدی که هفته اخیر از این ساختمان داشتهایم و طی چهار ماهی که جلسات متعددی برای آن برگزار کردهایم، خوشبختانه پیشرفت فیزیکی آن به بالای ۹۰ درصد رسیده است.
آخرین خبرها از برج «امید»
وی عنوان کرد: معماری حدود چهارطبقه این ساختمان کامل شده است، تنها اتصال سیستم گرمایشی و سرمایشی این ساختمان باقیمانده که فکر میکنم بین یک ماه تا ۴۵ روز دیگر اینها نیز عملیاتی خواهند شد میشود کمکم واحدها را آنجا مستقر کرد.
معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه سیستم تأسیسات ساختمان نیز خریداری شده و در حال کارهای فنی و مهندسی دراینرابطه هستیم، افزود: امسال ۲۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای این ساختمان در نظر گرفتیم، کارفرمای پروژه حوزه معاونت عمرانی استانداری است، رسیدگی بهصورت وضعیتها نیز توسط دفتر فنی استانداری انجام میشود، تیم پیمانکار و مشاوران جانبی آن بهصورت تخصصی در حال کار هستند تا در پروژه کیفیت بالا و لازم را داشته باشیم.
مجیدی، ادامه داد: با پیگیریهای مدیریت ارشد استان امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن این ساختمان به بهرهبرداری برسد و شاهد متمرکزشدن مجموعه استانداری در این ساختمان باشیم. کمتر استانی در این حد و قواره ساختمان استانداری دارد.
وی گفت: این ساختمان ۱۸ هزار مترمربع زیر بنا دارد.
پیگیری برای ایجاد زیرساختهای گردشگری در «بیشه»
معاون عمرانی استاندار لرستان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع ایجاد زیرساختهای گردشگری در روستای «بیشه»، عنوان کرد: در این منطقه یک سری محدودیتهای توپوگرافی داریم و جای توسعه خیلی ندارد، پیشنهاداتی شده که کار ترانشه برداری مسیر این آبشار و روستا انجام گیرد.
مجیدی، بیان داشت: ظاهراً طرحی دراینرابطه تدوین شده، قرار شده که ارائه شود تا بشود یک تقاطع غیرهمسطح در این مسیر احداث کرد، تا تردد به روستای «بیشه» بالا دیگر از روی ریل نباشد.
وی ادامه داد: این طرح قرار است موردبررسی قرار گیرد تا برایش اعتبار در نظر گرفته شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه در کارگروه گردشگری استان نیز قرار شده مجدد موضوع مطرح شود، کارهایی که میشود تا قبل از عید در این منطقه انجام داد را در کوتاهمدت انجام دهیم، تصریح کرد: برخی زیرساختها نیز باید در بلندمدت در این منطقه گردشگری ایجاد شوند.
مجیدی، تأکید کرد: عملیاتیشدن این موضوع جز دغدغههای مدیریت ارشد استان هست و به طور حتم پیگیری خواهد شد.
لایروبی «خرم رود» در ابهام
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع لایروبی رودخانه «خرم رود» در شهر خرمآباد، گفت: این یک موضوع اختلافی بین شهرداری و آب منطقهای است، سالهای قبل روالهای سلیقهای دراینرابطه وجود داشته، تقسیم کار صورت میگرفته، اما از یک ماه پیش که من پیگیر بودم، قرار شد که دراینرابطه اقدامات لازم انجام گیرد.
معاون عمرانی استاندار لرستان، افزود: کارهایی انجام شده، اما ظاهراً پاسخگو نبوده، در این راستا مجدد تأکید خواهیم کرد که این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد تا با سرعت و جدیت بیشتری انجام شود.
مجیدی، ادامه داد: باید آب منطقهای، شهرداری و مدیریت بحران پایکار آورده شود تا ببینیم این موضوع به کجا رسیده و چه اقداماتی باید انجام شود.
«معشوره» بهزودی فعال میشود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین خبرها از سد «معشوره»، عنوان کرد: در مقطعی این پروژه بهخاطر بحث انتخاب پیمانکار با وقفه مواجه شد.
معاون عمرانی استاندار لرستان، تصریح کرد: یک ماه پیش پیمانکاران در فراخوان شرکت کردند، پیمانکار انتخاب شد، حضور وزیر نیرو هم به همین موضوع بود، الان در حال انعقاد قرارداد است و بهزودی فعال میشود.
مجیدی، گفت: بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه در نظر گرفته شده است.
آخرین خبرها از پروژه راهآهن
وی در ادامه با اشاره به پروژه راهآهن خرمآباد، گفت: استان لرستان بهخاطر کوهستانی بودن، پروژههایش بهسختی اجرا میشوند.
معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه از حدود ۱۲۰ کیلومتر پروژه راهآهن خرمآباد، حدود ۳۳ کیلومتر تونل است، تصریح کرد: ۳۰ درصد از این پروژه تونل است، اگر این تونلها نبود، شاید الان راهآهن افتتاح شده بود.
مجیدی، افزود: این سختی کار باعث میشود که پروژه طولانی شود، از طرف دیگر منابع دولتی هم محدود است.
وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر این پروژه تعطیل نیست، پیمانکار در آن مشغول به کار است، گفت: یکی از برنامهها پیگیری برای اختصاص اعتبارات ویژه در نظر گرفته شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان، تصریح کرد: زیر سازی این پروژه حدود ۶۵ درصد پیشرفت دارد، اگر به اتمام برسد، کار ریلگذاری در دستور کار قرار میگیرد.
نظر شما