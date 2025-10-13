آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه کاهش دما موجب آغاز استفاده گسترده از وسایل گرمایشی در منازل شده است، اظهار داشت: رعایت اصول ایمنی در نصب بخاری‌ها و دودکش‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، زیرا بی‌توجهی به این موضوع هر سال منجر به حوادث تلخ گازگرفتگی و آتش‌سوزی در سطح شهر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ایمنی در نصب وسایل گرمایشی باید پیش از آغاز فصل سرما مورد توجه قرار گیرد، افزود: شهروندان پیش از نصب بخاری باید از باز بودن مسیر دودکش و سالم بودن لوله‌ها اطمینان حاصل کنند. دودکش‌ها باید از جنس مقاوم و بدون نشتی باشند و مسیر آنها تا انتهای پشت‌بام به‌صورت مستقیم و بدون شکستگی ادامه یابد تا گازهای حاصل از احتراق به طور کامل تخلیه شود.

آتشپاد قادری نصب کلاهک H شکل در انتهای دودکش را یکی از الزامات ایمنی عنوان کرد و گفت: این نوع کلاهک از بازگشت دود و گاز منوکسیدکربن به داخل منزل جلوگیری کرده و مانع خاموش شدن شعله بخاری در اثر وزش باد می‌شود. نصب صحیح این کلاهک‌ها، به‌ویژه در ساختمان‌های بلندمرتبه، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: استفاده از بخاری‌های دارای دودکش استاندارد و مجهز به سیستم قطع خودکار اکسیژن از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از مسمومیت‌های گازی است. همچنین شهروندان باید از قرار دادن شیلنگ گاز در مجاورت وسایل گرمایشی و منابع حرارتی خودداری کنند تا از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.

آتشپاد قادری با اشاره به اهمیت بررسی دوره‌ای وسایل گرمایشی گفت: خانواده‌ها باید پیش از روشن کردن بخاری‌ها، از سلامت اتصالات، بست‌ها و مسیر دودکش اطمینان پیدا کنند و در صورت مشاهده هرگونه نشتی یا انسداد، حتماً از نیروهای متخصص کمک بگیرند.

وی در پایان یادآور شد: سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه آماده ارائه مشاوره‌های ایمنی به شهروندان است و امیدواریم با رعایت این توصیه‌ها و دقت در استفاده از وسایل گرمایشی، زمستانی آرام، ایمن و بدون حادثه را در پیش داشته باشیم.