آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت برخورداری از سلامت روان در مشاغل پرخطر، اظهار کرد: پس از پایان موفقیتآمیز آزمونهای سنگین جسمانی و سنجش مهارتهای عملیاتی، پذیرفتهشدگان مرحله نخست اکنون وارد فاز ارزیابیهای روانشناختی شدهاند.
وی افزود: این دور از آزمونها که از پنجم آذرماه آغاز شده، طی یک برنامه سه روزه تا هفتم آذرماه ادامه خواهد داشت و حضور در آن برای تمامی راهیافتگان به این مرحله الزامی است.
رئیس سازمان آتشنشانی کرمانشاه با تأکید بر تخصصی بودن این پایشها تصریح کرد: سوالات و معیارهای سنجش برای دو گروه شغلی «آتشنشان عملیاتی» و «راننده خودروهای سنگین امدادی» متمایز شده است تا متناسب با نوع استرس و مسئولیت هر جایگاه، افراد شایسته گزینش شوند.
آتشپاد قادری هدف از این سختگیریهای استاندارد را ارتقای کیفی خدمات ایمنی دانست و خاطرنشان کرد: سازمان آتشنشانی مصمم است با جذب نیروهایی که ترکیبی از توانمندی فیزیکی و تعادل روانی را دارا هستند، ضریب ایمنی شهر و سرعت امدادرسانی به شهروندان را افزایش دهد.
