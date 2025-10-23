رعایت نکات ایمنی وسایل گازسوز ضامن زمستانی ایمن است

ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع فصل پاییز و کاهش محسوس دمای هوا، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش یافته است و لازم است شهروندان پیش از روشن کردن بخاریها، از سلامت وسایل و استاندارد بودن اتصالات گازسوز خود اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: یکی از مهمترین نکات ایمنی، بررسی مسیر دودکش بخاری و اطمینان از باز بودن آن است تا از خطر نشت گاز مونوکسیدکربن جلوگیری شود. همچنین استفاده از بخاریها و وسایل گرمایشی فرسوده و غیراستاندارد میتواند جان ساکنان را به خطر اندازد.
حسینی تصریح کرد: شهروندان باید هنگام اتصال بخاری یا آبگرمکن به شبکه گاز، از بستهای استاندارد استفاده کرده و محل اتصال شیلنگها را با کف صابون بررسی کنند تا در صورت وجود نشتی گاز، فوراً از آن آگاه شوند.
وی در ادامه به نقش عایقکاری منازل در کاهش مصرف گاز اشاره کرد و گفت: با بستن کانال کولر، درزگیری درها و پنجرهها و تنظیم دمای محیط بین ۱۸ تا ۲۱ درجه، میتوان مصرف گاز را بهطور قابل توجهی کاهش داد و به حفظ سلامت بدن نیز کمک کرد.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه همچنین از اجرای طرح ملی بهینهسازی موتورخانههای واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: شرکت گاز کرمانشاه در نیمه نخست سال موفق به کسب رتبه سوم کشور در این طرح شده و در تلاش است با همکاری مردم، در نیمه دوم سال رتبه نخست را به خود اختصاص دهد.
حسینی در پایان یادآور شد: رعایت چند نکته ساده اما حیاتی میتواند از بروز حوادث ناگوار در فصل سرما جلوگیری کند. شهروندان در صورت مشاهده نشتی گاز یا بوی نامطبوع، میتوانند در هر ساعت از شبانهروز با سامانه ۱۹۴ تماس گرفته و از راهنمایی کارشناسان بهرهمند شوند.
