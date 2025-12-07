آتشپاد سعید قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با اعلام وضعیت سطح نارنجی و آغاز فعالیت موج بارشی از روز دوشنبه در سطح استان، بارش‌های گسترده‌ای در کرمانشاه پیش‌بینی شده و به همین دلیل سازمان آتش‌نشانی در حالت آماده‌باش ویژه قرار گرفته است.

وی افزود: نیروهای آتش‌نشانی در طول سال آماده خدمت‌رسانی هستند، اما در شرایط بارندگی با تجهیز و آماده‌سازی ادوات مرتبط با آب‌گرفتگی در وضعیت آماده‌باش ویژه قرار می‌گیرند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه تصریح کرد: هم‌اکنون ۹۰ آتش‌نشان در سطح شهر در آماده‌باش کامل قرار دارند و آمادگی لازم برای ارائه خدمات امدادی به شهروندان را دارند.

قادری در پایان گفت: علاوه بر تجهیزات موتورپمپ و کف‌کش، خودروهای آتش‌نشانی مجهز به یدک‌کش نیز در سطح شهر مستقر خواهند شد تا در موارد گرفتار شدن خودروها در آب‌گرفتگی‌های احتمالی وارد عمل شوند.