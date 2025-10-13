امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد وزش باد لحظه‌ای در سطح استان شدت گرفته و بیشترین سرعت ثبت‌شده مربوط به شهرستان علی‌آباد کتول با ۷۵.۶ کیلومتر بر ساعت است.

وی افزود: سرعت باد در سایر ایستگاه‌های استان نیز به ترتیب شامل گرگان ۶۴، دانشگاه پردیس ۶۵، بندر گز ۵۷، بندر ترکمن ۶۳، کارکنده ۴۵، آق قلا ۵۳ و انبار الوم ۵۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کمالی با تأکید بر اینکه وزش باد شدید می‌تواند موجب بروز خسارات احتمالی شود، افزود: به شهروندان، کشاورزان و ساکنان مناطق مستعد توصیه می‌شود نکات ایمنی را رعایت کرده و از قرار دادن وسایل سبک و قابل پرتاب در فضای باز خودداری کنند.