۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱:۱۶

وزش باد شدید در گلستان؛سرعت در علی‌آباد به بیش از۷۵کیلومتر برساعت رسید

گرگان-مدیرکل هواشناسی گلستان گفت: بر اساس آخرین پایش‌ها تا ۰۰:۵۰ بامدادامروز، وزش باد لحظه‌ای در برخی مناطق استان شدت گرفته و بیشترین سرعت در علی‌آباد با ۷۵.۶ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد وزش باد لحظه‌ای در سطح استان شدت گرفته و بیشترین سرعت ثبت‌شده مربوط به شهرستان علی‌آباد کتول با ۷۵.۶ کیلومتر بر ساعت است.

وی افزود: سرعت باد در سایر ایستگاه‌های استان نیز به ترتیب شامل گرگان ۶۴، دانشگاه پردیس ۶۵، بندر گز ۵۷، بندر ترکمن ۶۳، کارکنده ۴۵، آق قلا ۵۳ و انبار الوم ۵۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

کمالی با تأکید بر اینکه وزش باد شدید می‌تواند موجب بروز خسارات احتمالی شود، افزود: به شهروندان، کشاورزان و ساکنان مناطق مستعد توصیه می‌شود نکات ایمنی را رعایت کرده و از قرار دادن وسایل سبک و قابل پرتاب در فضای باز خودداری کنند.

